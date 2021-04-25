Cinsel istismarın mahkeme kararı

17 Haziran 2021 tarihinde dini şartlarımızı yerine getirdiğimiz caminin tuvaletin de şok olay yaşandı. Bu olayı duyanlar hayretler içerisinde kaldı. İstanbul Şişli’de bir caminin tuvaletinde Ergün K.(57) zihinsel engelli bir kişiye cinsel taciz de bulunurken buna şahit edenler tarafından polise haber verildi.

Herkes mağdur olabilir tedbirler alınsın

Polisin Ergün K.’yi karakola götürmesiyle savcılıktan çıkan ilk haberle cezaevine götürüldü.günü bekleniyor. ‘Beden veya ruh bakımından kendisi savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçundan İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak. Haber okurların merak ettiği sorulardan biri olan kaç yıl tutuklu kalacak soruları gündemimizde devam ediyor. Bilinenlere göre Ergün K. 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mağdur edilen zihinsel engellinin ailesinin gün geçtikçe öfkeleri arttı. Bunun üzerine mahkemenin devam aşamasında aile çocukları için karşı tarafı zora sokabilecek bütün mahkeme yollarını denedi. Şile Asliye Hukuk Mahkemesi’ne manevi tazminat davası açıldı. Bütün alınan tedbirlere karşı mağduriyetin devam etmesi aile de etkiler bıraktı. Açılan davanın ilk duruşmasından mağdur avukatı, Ergün K.’nın üzerine kayıtlı olan maddi değerleri yüksek bütün mallarını başkasına geçireceği üzerinde mal varlığı bırakmamaya çalıştığına dair duyumlar aldıklarını eğer bu plan gerçekleşirse tarafın ailesinin mağdur olacağı belirtti. Bunun üzerine avukat Ergün K.’nın bütün kayıtlı mal varlığına el konulmasını hiçbir şekilde işlem yapamamasını talep etti. Bunun üzerine mahkemeden sonra bu talebi değerlendiren Şile Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Nisan 2021 tarihinde verdiği karar üzerine suçlu Ergün K.’nın bütün mal varlığının 110 bin TL’lik haciz konulduğunu hiçbir şekilde işlem yapmayacağını mağdur aile avukatına beyan etti.

Mahkemede alınan önek karar

Günümüzde bu konulardan canı yanmış çok mağdur olduğunu belirten avukat mahkeme sürecinde sanık Ergün K.’nın bütün mallarına haciz koyma kararının ve cinsel istismarla alakalı açılan manevi ve maddi tazminat davaları birçok mahkeme için önek teşkil etmeli. Avukat İhsan Yalçınkaya, ‘’Mahkeme yerinde bir karar vererek sanığın mallarına ihtiyati haciz koyarak ileride ortaya çıkacak bir zararı da önlemiş oldu. Bu karar benzer davalar için önek oluşturuyor’’ dedi. Mağduriyet yaşayan bireylerimiz için mahkemelerinin devamlılığı artıyor.