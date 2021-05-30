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Cinnet getiren adam, eşini 25 kez bıçakladı!

Samsun Bafra'da yaşanan kan donduran olayda, eşi ile tartışan 36 yaşındaki Faruk Y. tartışma sonrasında cinnet geçirerek, eşinin 25 kez bıçakladı. Talihsiz kadın hayatını kaybetti.

30 Mayıs 2021 Pazar 19:51
Cinnet getiren adam, eşini 25 kez bıçakladı!
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Bir kadının feci şekilde katledildiği üzücü olay Samsun Bafra'da gece saatlerde yaşandı.

Gelen bilgilere göre Samsun Bafra'da yaşayan 36 yaşındaki Faruk Y. isimli şahıs ile 33 yaşındaki eşi Kamile Y. arasında sabaha karşı henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte çift arasında arbede yaşandı. Kavga esnasında cinnet getiren Faruk Y. eline geçirdiği bıçakla  2 çocuk annesi eşi Kamile Y.'yi 25 kez bıçakladı. Kavga seslerini ve çığlıkları duyan mahalleli durumu hemen polise ihbar etti. Kısa süre içinde olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. 

25 yerinden bıçaklanan talihsiz kadın tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti

Olay sonrası kaçan cani koca ise kısa süre içinde yakalanarak göz altına alındı.

 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 30.05.2021 19:51
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Anahtar Kelimeler:
SamsunCinayet
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