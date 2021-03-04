Cinayet zanlısı adam 36 senenin ardından yakalandı!

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde 1985 senesinde planlı adam öldürme suçundan aranmakta olan zanlı 36 senenin ardından yakalandı.

Jandarma ekipleri sorumluluk bölgesi nüfusunda kaydı bulunan ve birbirinden farklı işlediği suçlar kapsamında aranan zanlıları yakalamak için başlatılan çalışmalar meyvesini verdi. Bu çalışmalar neticesinde 36 sene önceki cinayetin detayları bulundu. Kızıltepe ilçesi Hakverdi Mahallesi’nde oturmakta olan 1985 senesinde gerçekleşen ‘planlı adam öldürme’ suçundan dolayı kesinleştirilmiş 10 sene 4 ay hapis cezasına çarptırılan M.A.K., Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon ile yakalandı ve gözaltına alındı.

Jandarma tarafından yapılacak işlemlerin ardından M.A.K., çıktığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edileceği bildirildi.