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Çin Covid-19 aşısı gönüllü başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Sağlık çalışanları ve vatandaşlardan 12.450 kişiye uygulanan ve bir o kadar daha kişiye uygulanacak olan korona virüs aşısı için gönüllüler aranıyor. Aşı için gönüllü olacak kişilerde ise bazı şartlar aranıyor. Bu şartlardan ilki ise 18 ile 59 yaş aralığında olması.

20 Kasım 2020 Cuma 19:27
Çin Covid-19 aşısı gönüllü başvurusu nereden, nasıl yapılır?
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İlk kez Çin’de uygulanmaya başlayan ve oraya ait olan Korona virüs aşısı için gönüllüler aranıyor. Aşının uygulanmasında gönüllü olacak kişilerde bazı şartlar aranıyor. Türkiye’de 12 ilde yapılan çalışmalar ile bugüne kadar 12.450 kişiye yapılan, 25 merkezde yürütülen çalışmalara aranan gönüllülerin, 

18-59 yaş aralığında olmaları gerekmektedir. 

Daha önce PCR testi yapılmış ve korona pozitif çıkmış,  


IgG ve IgM pozitif çıkan kişiler testlere katılamamaktadır. 

Toplamda 12 bin kişiye uygulanan aşının ilk başta sağlık çalışanları üzerinde denendiği ve sonuçların karşısında halka da uygulanmaya başlandığı biliniyor. Pek fazla yan etkisi bulunmayan ilacın az kişide bazı yan etkileri görülmüş. 

Bu yan etkiler aşının vurulduğu yerde ağrı, baş ağrısı, kas ağırı, ateş ve yorgunluk gibi etkilerdir. %3 kadar oranda görülen etkilerin karşısında aşının güvenliği olduğu düşünülüyor.  

12.450 kişiye daha yapılacak olan aşı çalışmasında plasebo etkisinin deneneceği çalışmalarda bazı gönüllülere gerçek aşı verilirken bazılarına ise plasebo verilerek aşının etkisi ölçülecektir. 



Son Güncelleme: 20.11.2020 19:27
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Anahtar Kelimeler:
Covid19AşıGönüllü
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