Çin aşının Türkiye faz-3 sonuçları resmen açıklandı!

Ocak ayında Çin'den alınan ve ülkemizde uygulanmaya başlanan Çin aşılarının faz-3 çalışmaları sonuçları duyuruldu.

Gelen haberlere göre aşının hastalık üzerinde ki etkisi yüzde 83,6 olarak açıklandı. Ayrıca aşının hastalık sebebiyle hastaneye yatma oranını da yüzde 100 olacak şekilde azaltığı bilgisi paylaşıldı.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serhat Ünal, faz3 çalışmalarını Türkiye, çok düzenli ve temiz olarak yürültüldüğünü, yaklaşık 10 bin kişiye en az 1 doz, 24 gün olmak üzere 2 doz aşılama yapıldığını ifade etti. Ünal, faz3 çalışmasına katılmak isteyenlerin belli kriterlere göre seçildiğini ve başvuran 11 bin 300 kişideni 10 bin 220 kişinin aşı çalışmasına davet edildiğini duyurdu. Çalışmanın 2 fazlı olduğunu söyleyen Ünal, ilk fazına sağlık çalışanlarının alındığını, daha sonra ise vatandaşların çalışmaya dahil edildiğini duyurdu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serhat Ünal,İkinci aşı yapılmayanların korona virüse yakalandığı için yapılmadığını yada kişilerin aşı vurulmadan vazgeçtikleri için çalışmalardan ayrılma gibi durumların olduğunu ifade etti.