CİMER Uyardı Binlerce kredi kartı bilgilerini çaldılar!

BDDK’nın kredi kararı vermesinden sonra dolandırıcılar harekete geçti. Koronavirüs sürecinde sosyal medyada birçok vatandaşı mağdur eden dolandırıcılar, bu kez de açtıkları sahte sitelerle tuzak kurmaya başladı.

Kredi kartı bilgilerini çaldılar!

Vatandaşların kredi kartı aidatlarını geri almak amacıyla başvuru yaptıkları intenet sitelerin bir kopyasını yapan dolandırıcılara karşı, CİMER’de uyarı mesajı yayınlanmıştı.

İntenet dolandırıcılıklarına karşı Bitdefnder Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akkoyunlu, dolandırıcıların sahte siteler kurarak vatandaşların parasına göz dikenlerin bu konuda oldukça iyi olduklarını söyledi.

Sosyal medyada vatandaşları tuzağa düşürüyorlar

Banka ve Kamu kurumlarının tümü sosyal medya platformları üzerinden kredi kartı aidatı iadesi yapmamaktadır. İntenette karşınıza çıkan kredi kartı ile ilgili linklere tıklamamanız ve reklamlara itibar etmemeniz gerekiyor. Linklere tıkladığınız takdirde ise bütün kimlik ve kart bilgileriniz kopyalanarak hesabınızdaki tüm para dolandırıcıların eline geçiyor. Bu şekildeki web sitelerini tespit ettiğiniz halde polise ya da ilgili kurumlara haber vermeniz büyük önem arz ediyor.