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CİMER Uyardı Binlerce kredi kartı bilgilerini çaldılar!

Sosyal medya üzerinden kredi kartı aidatınızı geri almanız için çeşitli linkler paylaşılmaktadır. Sahte web sitelerine karşı CİMER uyardı ancak binlerce kişi tuzağa düştü.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:45
CİMER Uyardı Binlerce kredi kartı bilgilerini çaldılar!
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BDDK’nın kredi kararı vermesinden sonra dolandırıcılar harekete geçti. Koronavirüs sürecinde sosyal medyada birçok vatandaşı mağdur eden dolandırıcılar, bu kez de açtıkları sahte sitelerle tuzak kurmaya başladı.


Vatandaşların kredi kartı aidatlarını geri almak amacıyla başvuru yaptıkları intenet sitelerin bir kopyasını yapan dolandırıcılara karşı, CİMER’de uyarı mesajı yayınlanmıştı.

Kredi kartı bilgilerini çaldılar!

İntenet dolandırıcılıklarına karşı Bitdefnder Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akkoyunlu, dolandırıcıların sahte siteler kurarak vatandaşların parasına göz dikenlerin bu konuda oldukça iyi olduklarını söyledi.

Sosyal medyada vatandaşları tuzağa düşürüyorlar

Banka ve Kamu kurumlarının tümü sosyal medya platformları üzerinden kredi kartı aidatı iadesi yapmamaktadır. İntenette karşınıza çıkan kredi kartı ile ilgili linklere tıklamamanız ve reklamlara itibar etmemeniz gerekiyor. Linklere tıkladığınız takdirde ise bütün kimlik ve kart bilgileriniz kopyalanarak hesabınızdaki tüm para dolandırıcıların eline geçiyor. Bu şekildeki web sitelerini tespit ettiğiniz halde polise ya da ilgili kurumlara haber vermeniz büyük önem arz ediyor.



Son Güncelleme: 26.08.2020 19:45
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