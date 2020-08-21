İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Emeklilere tam 1200 TL ödeme yapılacak!
Son Dakika
Emeklilere tam 1200 TL ödeme...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

CİMER şikayeti nasıl yapılır? E-devlet ile Cimer şikayet kaydı ve şikayet sorgulama işlemleri

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan CİMER şikayeti nasıl yapılır? E-devlet ile Cimer şikayet kaydı ve şikayet sorgulama işlemleri hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 21 Ağustos 2020 Cuma tarihli haberimizde yer alıyor. CİMER şikayeti nasıl yapılır? E-devlet ile Cimer şikayet kaydı ve şikayet sorgulama işlemleri haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

21 Ağustos 2020 Cuma 19:46
CİMER şikayeti nasıl yapılır? E-devlet ile Cimer şikayet kaydı ve şikayet sorgulama işlemleri
Takip Et:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ( CİMER ) vatandaşın hizmetine sunulduğu günden beri oldukça yoğun ilgi gördü. Ülkenin dört bir yanından şikayetlerin Cumhurbaşkanlığına aktarılabilmesini sağlayan sisteme e-devlet aracılığı ile erişim mümkümndür. Harici olarak CİMER'in kendi web sitesi aracılığıyla da şikayetler iletilebilmektedir. Bunu yapmak ise oldukça basittir. Sizde şikayetinizi çok kolay bir şekilde bildirebilir, şikayet başvurunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz.

ŞİKAYET VE SORGULAMA NASIL YAPILIR


CİMER'in web sitesine giderek adınızı, soyadınızı ve TC Kimlik Numaranızı ibraz ettiğiniz takdirde şikayet başvurunuzu sunabileceğiniz ekran açılacaktır. Burada şikayet başlığınızı ve şikayetinizi detayları ile açıklamanız halinde sisteme alınan şikayetiniz 30 gün içerisinde değerlendirilerek size geri bildirim yapılacaktır.

Sistemin oldukça hızlı bir şekilde destek sağlıyor olması vatandaşın en çok ilgi gösterdiği şikayet platformu olmasını sağlıyor. Vatandaşın sorunlarına kulak vermek ve en kısa sürede çözüm üretebilmek için kullanıma sunulan CİMER'in e-devlet arayüzünden de erişimi mümkündür. e-Devlete giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan başlıklar arasından "Cumhurbaşkanlığı" sekmesi seçildikten sonra CİMER butonuna tıklayarak şikayetinizi iletebileceğiniz ara yüze ulaşabilmeniz mümkün olabilecektir.



Son Güncelleme: 21.08.2020 19:46
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gülen Ergül 2020-07-22 01:16:32

Çok güzel bir uygulama

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
1000 TL maddi yardım başvurusu yapanlar için inceleme yapılıyor!
1000 TL maddi yardım başvurusu yapanlar için inceleme yapılıyor!
Bakan Pakdemirli, Ayasofya müjdesini verdi
Bakan Pakdemirli, Ayasofya müjdesini verdi
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı! 10 yılı aşan nafakalar silinecek
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı! 10 yılı aşan nafakalar silinecek
3 Belediyeye zabıta, itfaiye eri, memur ve şoför alım ilanı ve şartları
3 Belediyeye zabıta, itfaiye eri, memur ve şoför alım ilanı ve şartları
BİM okul kırtasiye ürünleri indirimleri 21 Ağustos
BİM okul kırtasiye ürünleri indirimleri 21 Ağustos
A 101 kırtasiye ürünleri indirimleri belli oldu 20 Ağustos
A 101 kırtasiye ürünleri indirimleri belli oldu 20 Ağustos

Popüler Haberler

3 ay banka kredi borcu nasıl ertelenir? Erteleme işlemi için herhangi bir başvuru şartı var mı?
Süper Emeklilik sistemi niçin uygulanır? 2020 Süper emeklilik sistemi yeniden gündeme alındı
2020 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 21 Ağustos 2020 Cuma tarihli önemli gelişme
Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar ve şartları 21-08-2020
İşyeri açan gençlere devletin sağladığı 2020 destek ve hibeleri
2020 veraset ve intikal vergisinde istisna durumlar nelerdir?
Bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri
Tüvtürk araç muayene randevusu nasıl alınır? Ağustos 2020 Tüvtürk araç muayenesinde gerekenler araç gereç ve belgeler
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 21 Ağustos 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Gelirsizlik belgesi nedir, ne işe yarar? Gelirsizlik belgesi nereden, nasıl alınır?
İstanbullu Gelin’de Garip öldü mü? Tamer Levent Diziden Ayrıldı!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Çalan Sezen Aksu Büklüm Büklüm Şarkısı Sözleri Ve Videosu
Masterchef Duygu Acarsoy Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?
Rüyada hamile kadın görmek ne demektir? Rüyada hamila kadın görmenin tabiri ve anlamı
Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?
Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları ve personel alım başvuru şartları 21 Ağustos 2020 Cuma
2100 TL maddi yardım için nereye başvuru yapılacak?
Günlük burç yorumları 22 Ağustos 2020 Cumartesi aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak?
Star TV’de devam edecek eski diziler
Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir, nereli, yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.