CİMER şikayet ve başvuru takibi nasıl yapılır? CİMER ihbar ve şikayet telefon numarası

CİMER’in açılımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’dir. Kuruluş amacı ise bireylerin şikayetleri, önerileri, istekleri ve şikayetlerini dile getirebileceği ve hakkında bilgi alabilmesidir. CİMER tarafına yapılan başvurular ilgilenen kurumlara gönderiliyor. Başvuruyu yapan vatandaşlar, siteden başvurularının ne halde olduğu CİMER’ in intenet sayfasından görebilmektedir. Yani kısaca CİMER vatandaş ve hükümetin arasında bir köprü niteliği taşımaktadır.

CİMER aracılığıyla vatandaşlar sadece bir platform kullanarak, onları rahatsız eden veya dikkatlerini çeken konular hakkında şikayetlerde, görüş bildirme, istek ve önerilerde bulunabilmektedir. CİMER üzerinden başvuru yapacaklar için ise; e-Devlet üzerinden de bu işlemleri yapabilmekte ve dilerse CİMER’in resmi intenet sayfasından giriş yapabilmektedir. CİMER başvuru sistemi halka açıldığından beri yoğun talep görmektedir.

Yapacağınız başvuru için cep telefonu istenmektedir, cep telefonunuza gönderilecek olan onaylama kodu sisteme girildikten sonrasında başvurunuzun ne türde olacağını bildireceğiniz bir sayfaya yönlendirilecek. Açılacak olan yeni sayfada; istek, şikayet, ihbar, bilgi edinme ve istek gibi kutucuklar bulunuyor. Yapacağınız başvurunun türünü işaretledikten sonra bildirinizi yazacağınız sayfa açılacaktır.

Açılan sayfanın içerisine gerekli işlemleri yapıp, doldurulmasının ardından başvuru işleminiz tamamlanmaktadır.

E-DEVLET ARACILIĞI İLE CİMER BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

CİMER başvurusu yapan bireyler, tekrar CİMER’den veya e-Devlet’ten başvuru numarası ile yaptıkları şikayet vb. işlemlerin hangi seviyede olduğunu görebiliyor. CİMER iki hafta içerisinde başvuruya cevap vermektedir.

CİMER’le nasıl iletişime geçilir:

Adresi: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560, Beştepe/Ankara.

Telefon Numarası: 0312 583 60 00 ile 150.

Faksı: 0312 473 64 72.

Resmi İntenet Sayfası: https//www.cimer.gov.tr