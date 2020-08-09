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Cimer Şikayet sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet CİMER şikayet sorgulama

Cimer Şikayet sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet CİMER şikayet sorgulama haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 9 Ağustos 2020 Pazar tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

09 Ağustos 2020 Pazar 03:27
Cimer Şikayet sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet CİMER şikayet sorgulama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ( CİMER ) vatandaşın hizmetine sunulduğu günden beri oldukça yoğun ilgi gördü. Ülkenin dört bir yanından şikayetlerin Cumhurbaşkanlığına aktarılabilmesini sağlayan sisteme e-devlet aracılığı ile erişim mümkümndür. Harici olarak CİMER'in kendi web sitesi aracılığıyla da şikayetler iletilebilmektedir. Bunu yapmak ise oldukça basittir. Sizde şikayetinizi çok kolay bir şekilde bildirebilir, şikayet başvurunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz.

ŞİKAYET VE SORGULAMA NASIL YAPILIR


CİMER'in web sitesine giderek adınızı, soyadınızı ve TC Kimlik Numaranızı ibraz ettiğiniz takdirde şikayet başvurunuzu sunabileceğiniz ekran açılacaktır. Burada şikayet başlığınızı ve şikayetinizi detayları ile açıklamanız halinde sisteme alınan şikayetiniz 30 gün içerisinde değerlendirilerek size geri bildirim yapılacaktır.

Sistemin oldukça hızlı bir şekilde destek sağlıyor olması vatandaşın en çok ilgi gösterdiği şikayet platformu olmasını sağlıyor. Vatandaşın sorunlarına kulak vermek ve en kısa sürede çözüm üretebilmek için kullanıma sunulan CİMER'in e-devlet arayüzünden de erişimi mümkündür. e-Devlete giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan başlıklar arasından "Cumhurbaşkanlığı" sekmesi seçildikten sonra CİMER butonuna tıklayarak şikayetinizi iletebileceğiniz ara yüze ulaşabilmeniz mümkün olabilecektir.



Son Güncelleme: 09.08.2020 03:27
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Gülen Ergül 2020-07-22 01:16:32

Çok güzel bir uygulama

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