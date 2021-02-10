Cilt bakımı yaptırmak isteyen genç kadın yüzünden oldu!

Antalya'da yaşayan 42 yaşındaki iş kadını Aslı İlhan, cilt bakımı yaptırmayı düşünürken sosyal medya hesabı üzerinden bir reklam gördü. Bir firmanın cilt bakımı toparlama ilanı sonrası gittiği güzellik merkezinin çıkışı ise genç kadının kabus dolu günlerinin başlangıcı oldu.

Cilt bakımı sonrası yüzünde yanıklar oluşan ve bu yanıklardan dolayı lekelenmeler meydana gelen İlhan, işyerinde gelinlik almaya gelen gelin adaylarını gördükçe psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

1 çocuk annesi Aslı İlhan'ın 4 ay önce başlayan kabusu sosyal medya hesabı üzerinden bir güzellik salonuna ait sayfayı görmesiyle başladı. Sayfada yayınlanan fotoğrafları gören ve yapılan reklama aldanan genç kadın, cilt bakımı ve toparlama operasyonu yaptırmak için güzellik merkezinin yolunu tuttu.

Güzellik merkezine geldikten sonra işleme alınan genç kadının iddiasına göre salon sahibinin işlem sırasında sevgilisiyle tartıştığı ve bu yüzden kendisine yanlış işlem yaptığı öğrenildi. Yanlış işlemden dolayı yüzünde yanıklar oluşan Aslı İlhan, yüzünde su toplamaları oluştuğunu söyledi.

1.5 ay kadar bir süre iyileşmeyi bekleyen genç kadın herhangi bir ilerleme göremeyince bu kez bir tavsiye üzerine başka bir salona giderek leke tedavisine başladı. Bu tedavinin daha da kötü sonuçlar vermesiyle genç kadının yüzü daha da kötü oldu. Her iki güzellik merkezinden de mağdur olarak ayrılan Aslı İlhan, verdiği ücretlerin tarafında geri iade edilmesini istedi. Toplam 8 bin TL gibi bir miktar harcayan Aslı İlhan, serum ve ayrıca aldığı ilaçlar içinde dışarıda ortalama 2 bin lira gibi bir para ödedi.

Yüzünün eskisi gibi olması için sağlık merkezine başvuran Aslı İlhan, iki salondan da şikayetçi oldu ve mağduriyetini savcılığa taşıdı. Eski haline tekrar kavuşmak için tedavi gördüğünü söyleyen Aslı İlhan, yüzündeki izlerin hala durduğunu ve yüzünü bu hale getiren kişilerin hesap vermesini istediğini belirtti.