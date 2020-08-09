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Çılgın Sayısal Loto’nun 3. Çekiliş sonuçları belli oldu!

binlerce kişi tarafından merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto’nun 3. Çekiliş sonuçları belli oldu! İnternet üzerinde araştırmalar başladı...

09 Ağustos 2020 Pazar 16:42
Çılgın Sayısal Loto’nun 3. Çekiliş sonuçları belli oldu!
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Milli Piyango’nun pek çok oyununda değişiklik yapılması sonrasında yenilikler de faaliyete geçti. Eskiden Sayısal Loto ismi altında yapılan çekilişler artık Çılgın Sayısal Loto olarak yapılıyor. 3. Kez çekilen Çılgın Sayısal Loto’nun 8 Ağustos sonuçları açıklandı.

Çılgın Sayısal Loto Sonuçları


Çılgın Sayısal Loto’nun 3. Çekiliş sonuçlarına bakıldığında 78-11-68-44-31-33 ve joker olarak ise 14 numaraları kazandı.

Çılgın Sayısal Loto Hangi Günler Çekiliyor?

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün çekilmektedir. Bugünler Pazartesi Çarşamba ve Cumartesi günleridir. Her çekiliş sırasında küre içindeki 90 numaradan 6 tane ve 1 joker çekilmektedir. Joker sayısı çekilen bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.



Son Güncelleme: 09.08.2020 16:42
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