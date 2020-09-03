Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto'da en çok hangi sayılar çıktı?

Şans oyunları birçok insan tarafından zengin olma hayali ile oynanan oyunlardır. Ülkemizde birçok şans oyunu türü bulunmaktadır. Bu oyun türlerinden en çok tercih edilenler çılgın sayısal loto ve süper loto olmaktadır.

Gelişen teknoloji ile birlikte artık şans oyunları cep telefonları üzerinden oynanabilmektedir. Çılgın sayısal loto ve süper loto da artık mobil cihazlar üzerinden oynanabilecek. Uygulamasından oynanacak şans oyunlarında ikramiye kazanılması halinde kişinin hesabına direkt geçiş sağlanacak. Bu şekilde kolayca oyun oynayabilecek kişiler, kazandıkları ikramiyeye de anında ulaşabilecek.

Şans oyunlarında en çok çıkan rakamlar birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Bu rakamlar kişilerin oyundaki şansına bağlı olarak kişilere ikramiye kazandırmaktadır. Bu yüzden kişiler en çok çıkan sayıları araştırarak ona göre şans oyunu oynamaktadır.

Süper Loto çıkan rakamlar güncel

Çekiliş No 1 47 44 16 18 51 9 2 19 32 37 41 54 17 3 20 53 25 9 38 21 4 6 22 58 4 38 14 5 48 9 40 1 14 58 6 33 29 50 13 35 26 7 50 17 2 6 53 37 8 17 15 32 24 26 10 9 16 27 21 1 25 33 10 37 13 35 56 54 16 11 60 6 48 5 10 3 12 52 10 6 31 59 43 13 5 8 19 20 23 43 14 21 22 28 32 47 50

Süper Loto en çok çıkan rakamlar

1 ** 31 * 2 * 32 *** 3 * 33 ** 4 * 34 5 ** 35 ** 6 **** 36 7 37 *** 8 * 38 ** 9 *** 39 10 *** 40 * 11 41 * 12 42 13 ** 43 ** 14 ** 44 * 15 * 45 16 *** 46 17 *** 47 ** 18 * 48 ** 19 ** 49 20 ** 50 *** 21 *** 51 * 22 ** 52 * 23 * 53 ** 24 * 54 ** 25 ** 55 26 ** 56 * 27 * 57 28 * 58 ** 29 * 59 * 30 60 *

Çılgın Sayısal Loto bugüne kadar çıkan rakamlar

Çekiliş No Joker 1 34 42 39 4 61 47 72 2 83 46 59 65 84 56 48 3 78 11 68 44 31 33

4 4 1 17 63 51 19 6 5 67 87 82 80 39 10 2 6 85 52 79 74 7 83 30 7 25 5 55 82 44 18 49 8 34 47 32 89 33 82 86 9 1 70 55 8 18 51 36 10 45 27 88 38 58 11 33 11 67 58 59 27 38 13 45 12 1 18 19 85 87 89 13 13 30 35 11 2 15 53 67 14 11 12 21 27 73 88 86

Çılgın Sayısal Loto en çok çıkan rakamlar