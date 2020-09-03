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Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto'da en çok hangi sayılar çıktı?

Birçok şans oyunu seven kişi süper loto ve çılgın sayısal lotoda en çok çıkan rakamları araştırmaya başladı. Şansını arttırmak isteyen kişiler için en çok çıkan rakamlar paylaşıldı.

03 Eylül 2020 Perşembe 18:25
Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto'da en çok hangi sayılar çıktı?
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Şans oyunları birçok insan tarafından zengin olma hayali ile oynanan oyunlardır. Ülkemizde birçok şans oyunu türü bulunmaktadır. Bu oyun türlerinden en çok tercih edilenler çılgın sayısal loto ve süper loto olmaktadır.

Gelişen teknoloji ile birlikte artık şans oyunları cep telefonları üzerinden oynanabilmektedir. Çılgın sayısal loto ve süper loto da artık mobil cihazlar üzerinden oynanabilecek. Uygulamasından oynanacak şans oyunlarında ikramiye kazanılması halinde kişinin hesabına direkt geçiş sağlanacak. Bu şekilde kolayca oyun oynayabilecek kişiler, kazandıkları ikramiyeye de anında ulaşabilecek.

Şans oyunlarında en çok çıkan rakamlar birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Bu rakamlar kişilerin oyundaki şansına bağlı olarak kişilere ikramiye kazandırmaktadır. Bu yüzden kişiler en çok çıkan sayıları araştırarak ona göre şans oyunu oynamaktadır.

Süper Loto çıkan rakamlar güncel

Çekiliş No

  

1

47

44

16

18

51

9

2

19

32

37

41

54

17

3

20

53

25

9

38

21

4

6

22

58

4

38

14

5

48

9

40

1

14

58

6

33

29

50

13

35

26

7

50

17

2

6

53

37

8

17

15

32

24

26

10

9

16

27

21

1

25

33

10

37

13

35

56

54

16

11

60

6

48

5

10

3

12

52

10

6

31

59

43

13

5

8

19

20

23

43

14

21

22

28

32

47

50

 

Süper Loto en çok çıkan rakamlar

 

1

**

31

*

2

*

32

***

3

*

33

**

4

*

34

  

5

**

35

**

6

****

36

  

7

  

37

***

8

*

38

**

9

***

39

  

10

***

40

*

11

  

41

*

12

  

42

  

13

**

43

**

14

**

44

*

15

*

45

  

16

***

46

  

17

***

47

**

18

*

48

**

19

**

49

  

20

**

50

***

21

***

51

*

22

**

52

*

23

*

53

**

24

*

54

**

25

**

55

  

26

**

56

*

27

*

57

  

28

*

58

**

29

*

59

*

30

  

60

*

 

Çılgın Sayısal Loto bugüne kadar çıkan rakamlar

 

Çekiliş No

      

Joker

1

34

42

39

4

61

47

72

2

83

46

59

65

84

56

48

3

78

11

68

44

31

33


14

4

4

1

17

63

51

19

6

5

67

87

82

80

39

10

2

6

85

52

79

74

7

83

30

7

25

5

55

82

44

18

49

8

34

47

32

89

33

82

86

9

1

70

55

8

18

51

36

10

45

27

88

38

58

11

33

11

67

58

59

27

38

13

45

12

1

18

19

85

87

89

13

13

30

35

11

2

15

53

67

14

11

12

21

27

73

88

86

 

Çılgın Sayısal Loto en çok çıkan rakamlar

 

1

***

31

*

61

*

2

*

32

*

62

  

3

  

33

**

63

*

4

**

34

**

64

  

5

*

35

*

65

*

6

  

36

  

66

  

7

*

37

  

67

**

8

*

38

**

68

*

9

  

39

**

69

  

10

*

40

  

70

*

11

****

41

  

71

  

12

*

42

*

72

  

13

*

43

  

73

*

14

  

44

**

74

*

15

*

45

*

75

  

16

  

46

*

76

  

17

*

47

**

77

  

18

***

48

  

78

*

19

**

49

  

79

*

20

  

50

  

80

*

21

*

51

**

81

  

22

  

52

*

82

***

23

  

53

*

83

**

24

  

54

  

84

*

25

*

55

**

85

**

26

  

56

*

86

  

27

***

57

  

87

**

28

  

58

**

88

**

29

  

59

**

89

**

30

*

60

  

90

  

 

 



Son Güncelleme: 03.09.2020 18:25
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Anahtar Kelimeler:
çılgın Sayısal LotoSüper Loto
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