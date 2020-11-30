Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanır? Çılgın Sayısal Loto çekiliş günleri ve saatleri

Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayın ile çekilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları için heyecan dorukta. Haftanın ilk çekilişi olan Çılgın Sayısal Loto’nun ikramiye sorgulamaları Milli Piyango intenet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bugün saat 21.30’da gerçekleştirilecek. Kazanan numaraların belirleneceği çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

Çılgın Sayısal Loto’da, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek oynanan bir şans oyunudur. Kolonlarda en az 2, en fazla 6 tane sayı bilen şanslı kişiler değişik tutarlarda ikramiye kazanmaktadır. Çılgın Sayısal Loto, www.millipiyangoonline.com ya da Milli Piyango mobil uygulamasından online kupon doldurularak oynanabilmektedir. Bunun yanında Milli Piyango bayilerinden kupon oluşturarak da oynanabilir.

Çekilişlerde küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 joker numara çekilir. Birinci kategoride 6 numarayı bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategoride 5+1 bilenler, kombinasyonun 5 numarasını doğru tahmin eden ve 6’ncı numaranın joker numarası olarak doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Üçüncü kategoride 5 bilen, kolondaki 6 numara içerisinden 5 numaranın doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Dördüncü kategoride 4 bilen, kolondaki 6 numara içerisinden 4 numaranın doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategoride 3 bilen, kolondaki 6 numaradan 3 numaranın doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Altıncı kategoride 2 bilen, kolondaki kazanan 6 numaran 2 numaranın doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır. Her kolon yalnızca 3 TL olup, 18 yaşından büyük herkes çekilişe katılabilmektedir.