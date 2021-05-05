Çılgın sayısal loto sonuçları 5 Mayıs 2021 sorgulama ekranı 

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Çılgın Sayısal Loto çekilişi beş dakika sürüyor ve milli piyango tv intenet sitesinden canlı olarak izleniyor. Çılgın sayısal loto çekilişi 21.45'te çekilecek. Çılgın sayısal loto her kolon ücreti üç liradır.

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