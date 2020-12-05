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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Aralık sonuçları açıklandı mı?

Büyük ikramiye kazandıran Çılgın Sayısal Loto'nun milyonlarca bekleyeni olduğu bu dönemde sonuçların açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Ucunda 68 milyon gibi bir paranın olduğu çekiliş sonucunda kazanan kişi kim olacak? Çekilişe nasıl katılım sağlanır ve sonuçlar nasıl belirlenir gibi sorulara yanıt verdiğimiz haberimiz sizlerle..

05 Aralık 2020 Cumartesi 19:06
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Aralık sonuçları açıklandı mı?
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5 Aralık Sayısal Loto Sonuçları! Sonuçlar Açıklandı Mı?

Sayısal Loto çekilişinin sonucu belli oldu. Sisal Şans, Milli Piyango online olarak oynanan Çılgın Sayısal Loto 5 Aralık Cumartesi çekilişinin sonuçları açıklandı. Ucunda 68.742.000 TL ikramiye olan çekiliş, 21.30’da gerçekleşti. İşte sonuçları..

Bu haberimizde Sayısal Loto’nun nasıl oynanacağını da vereceğiz. Canlı yayında ve noter eşliğinde yapılan çekişin sonucunda belirlenen sayılar bu akşam belli olacak. Sisal Şans tarafından yapılan çekilişin sonucu açıklandı.

5 Aralık Çılgın Sayısal Loto Sonuçları!

Sonuçları görmek için tıklayınız

https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari

Sayısal Loto Nasıl Oynanır?

Çılgın Sayısal Loto’nun mantığı, 1’den 90’a kadar yazılı olsn—an sayıların arasından 6 tanesinin seçilerek kolon oluşturmaya dayanır. Kolonlarında en az 2 en fazla 6 tane sayının bilinmesi durumunda farklı miktarlarda ikramiye kazanılması mümkündür. Çılgın Sayılsa oynamak için Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online şekilde kupon doldurulabilir.  Veya, www.millipiyangonline.com siteden giriş yapılabilir. Bunun yanında Milli Piyango satış bayilerinden kupon oluşturulabilir ve bu şekilde oyun oynanabilir. Her çekiliş esnasında kürede bulunan 90 numara içerisinden 6 numara+ 1 numara(Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilmektedir. Bu sayı bir kenarda duru ve bir sonraki çekilişe dahil olmaz. Oynanan her kolon yalnızca 3 TL’dir. 18 yaşını geçmiş olan herkes Loto oynayabilir. Kazanma oranının oynanmış olan kolon ve bilinen numara tanesine göre değiştiği çekilişte, birinci kategori olarak karşımıza çıkan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 adet rakamının tamamının doğru olarak tahmin edilmesi durumudur. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanmış olan kişilerdir. İkinci kategoride ise “5+1 bilen” yani kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru şekilde tahmin edildiği ve 6.rakamınn “joker” rakamına eş değer olduğu kombinasyonlardır. Üçüncü kategoride de “5 bilen”, kazanan kombinasyonun ikinci kategorideki gibi 5 rakamının doğru tahmin edildiği fakat 6.rakamın “joker” rakamı olan sayıdan farklı olduğu kombinasyonlardır. Dördüncü kategoride “4 bilen” kişiler bulunur. Kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru olarak tahmin edildiği kombinasyon olur. Beşinci kısımda “3 bilen” olması gerekir. Kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru bilinmesi durumunda olan kombinasyonlardır. Altıncı kategoride olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru olması demektir. Kuponlar bizzat şahsınız tarafından doldurulabileceği gibi önceden oynana ve hazır durumda bulunan biletlerden seçilebilir ya da “sen seç” seçeneği ile terminalden rastgele şekilde sayı seçilebilir.

Bu şekilde büyük ikramiye kazananı olmak için bekleyenlerden biri olabilirsiniz.



Son Güncelleme: 05.12.2020 19:06
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