Çılgın Sayısal Loto sonuçları 24 Nisan 2021 Cumartesi

Sisal Şans’ın gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto oyunu haftada üç kere oynanmaktadır. Canlı yayında ve noter gözleminde yapılan çekilişlerde büyük heyecan yaşanıyor. Çılgın Sayısal Loto’da bugün verilecek büyük ikramiye 145milyon 175bin 925TL oldu.

Çılgın Sayısal Loto 24 Nisan 2021 Cumartesi sonuçları

Canlı yayında gerçekleştirilen 24 Nisan 2021 Cumartesi gününe ilişkin Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı.

24 NİSAN 2021 SAYISAL LOTO SONUCU İÇİN TIKLAYIN

21 Nisan 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 13-33-58-74-78-89-46 (Joker)

19 Nisan Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 12-23-56-79-82-86-5 (Joker)

17 Nisan 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 27-39-56-73-83-84-23 (Joker)

14 Nisan 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 2-4-21-37-63-73-81 (Joker)

12 Nisan 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 18-48-66-72-88-90-5

10 Nisan 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 5- 21 - 30 - 43 - 45 - 60 - 39 (joker)

7 Nisan Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 13-53-64-69-78-80-42

5 Nisan Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 19-35-39-62-64-86-90

3 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 8 - 34 - 39- 65 -72 - 73 - 11 (joker)

27 Mart 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 3,11, 21, 28, 62, 83 ve JOKER: 7

24 Mart 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 3-4 -11-22-37-88-43

Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

24 Nisan 2021 Cumartesi günü çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına aşağıdaki sekmeden ulaşabilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Sayısal Loto’nun adı mı değişti?

Sayısal Loto’nun adı Çılgın Sayısal Loto belirlendi. Milli Piyango Genel İdaresi tarafından oynatılan sayısal loto oyunları Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları AŞ arasındaki yapılan anlaşma doğrultusunda, 1 Ağustos 2020 tarihiyle devredilmişti.

Devir işlemlerinin sonrasında şans oyunlarının yapılışına yönelik tüm çalışmalar izleme ve denetleme yetkisi MPİ'de olacaktır. Milli Piyango lisansı 2017 yılında 49 yıllığına TVF'ye devri yapılmıştı. Bu modelle Milli Piyango lisansı Fon'da kalmaya devam edecek. Yüklenici firmayla on senelik sözleşme imzalanırken, süre sonunda kamuya en yüksek fayda sağlayacak şekilde model yeniden değerlendirilecek.

Çılgon Sayısal Loto nedir?

Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunu. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir ya da daha fazla numara kombinasyonuyla kaydeder. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, üçüncü madde hükümlerine göre belirlenmektedir.

Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

Çılgın Sayısal Loto oyununda bir kolonda 90 numara vardır. 90 numaradan 6 tanesi seçilir. Tek kolon tutarı 3TL’dir. Bir yada daha çok kolon oynayabilmek mümkündür.

Sen Seç

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun geliştirdiği bir seçenek sekmesidir. Kuponu kendisi yapmak istemeyen kişiler için geliştirilen bu özellik, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numarayla kupon oluşturulur.

Sistem oyunu ne?

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirmektedir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesi ile oluşmaktadır. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar şeklinde otomatik olarak üretir.

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından yada satış noktalarından oynayabilmek mümkündür.

Çılgın Sayısal Loto haftanın üç günü: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilmektedir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilmektedir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edilirse ikramiye verilir. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması durumunda ise havuzda bulunan ikramiye kazananlar arasında eşit şekilde bölüşülür.

Sayısal Loto ikramiyesi nasıl dağtılır?

3.1 İkramiyeler aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır:

a) Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

b) İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve

6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır;

c) Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak

6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır;

d) Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği

kombinasyonlardır;

e) Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği

kombinasyonlardır;

f) Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

3.2 Dağılım oranı, toplam cironun %55’ine eşittir.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür:

a) İkramiye havuzunun %13’ü birinci kategori kazananlarına;

b) İkramiye havuzunun %13’ü, ikinci kategori kazananlarına;

c) İkramiye havuzunun %8’i üçüncü kategori kazananlarına;

d) İkramiye havuzunun %8’i, dördüncü kategori kazananlarına;

e) İkramiye havuzunun %20’si beşinci kategori kazananlarına;

f) İkramiye havuzunun %30’u ise altıncı kategori kazananlarına;

Kalan %8, Özel Çekiliş Fonuna tahsis edilir (Madde 4.1).

İkramiye Dağıtım Oranı, Türkiye Varlık Fonu’nu bilgilendirerek, Sisal Şans tarafından hedeflenen ikramiye oranının tutturulabilmesi amacıyla düşürülebilir veya maksimum %70’e kadar arttırılabilir.

İkramiye havuzunun kazanan kategorilere dağılımı uygun şekilde düzenlenir.

3.3 Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde kategori ikramiye havuzu, kazananlar arasında eşit miktarda bölüşülür.

3.4 Her çekilişte, birinci kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu, ilk kategoriden kazananın çıktığı çekilişe kadar bir sonraki çekilişin aynı ikramiye kategorisiyle birleştirilir.

3.5 Her çekilişte, ikinci kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu aşağıdaki şekilde bölüştürülür:

-Yüzde 50, sonraki çekilişte ilk kategori ikramiyesiyle birleştirilir;

-Yüzde 50, Büyük İkramiyeyi Yeniden Başlatma Yedek Fonunda toplanır (Madde 4.2).

3.6 Her çekilişte, ikinci kategorinin altındaki herhangi bir kategoriden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu, hemen altındaki kategorinin ikramiye havuzuna eklenir. En düşük kategoriden kazananın olmadığı durumlarda ise ilgili ikramiye havuzu, sonraki çekilişin ikramiye havuzunun tamamına eklenir.

3.7 Sisal Şans, istisnai durumlarda, TWF ile mutabık kalarak, Madde 3.8’de anlatıldığı üzere, bir yıl içinde birkaç kez; Madde 3.2’de belirtilen, normal şartlar altında ikramiye havuzu paylaşımından oluşacak ilk kategori ikramiye miktarından daha yüksek bir ikramiye miktarını destekleyebilir.

3.8 Bu istisnai durumlarda, ikinci kategori ikramiyesini kazanan olmaz ise, Madde 3.5’de bahsi geçen kural, aşağıda anlatıldığı şekilde uygulanır:

-Yüzde 50, Büyük İkramiyeyi Yeniden Başlatma Yedek Fonu’na aktarılır (Madde 4.2),

-Yüzde 50, Özel Çekiliş Fonu’na aktarılır (madde 4.1.).

3.9 Bu istisnai durumlarda, birinci kategoride duyurulan özel ikramiye miktarı, normal şartlarda Madde 3.2-a’da belirtilen birinci kategori ikramiye miktarına erişmeden kazanılırsa; iki miktar arasındaki fark, Özel Çekiliş Fonu’ndan karşılanır (Madde 4.1 ve Madde 3.8). Özel Çekiliş Fonu’nun, Sisal Şans’ın bu istisnai durum için koyduğu miktarı tamamıyla karşılayamaması durumunda, Şisal Sans farkı karşılar ve Özel Çekiliş Fonu yeterince biriktiğinde karşıladığı miktarı bu fondan alır.

Sisal Şans, istisnai cekilişte kazanılan özel ikramiye miktarı icin ödediği avans miktarının tamamını geri aldığı an, Madde 3.5’te belirtilen ikramiye dağıtım oranlarına geri dönülür.