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Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 6 Şubat 2021 Cumartesi

100 milyon liradan fazla büyük ikramiyesiyle şans oyunlarını sevenleri ekrana kilitleyen Çılgın Sayısal Loto’da çekiliş sonuçları açıklandı. Canlı yayın ile yapılan çekilişten sonra sonuçlar açıklandı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 23:31
Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 6 Şubat 2021 Cumartesi
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6 Şubat 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto Sonuçları

6 Şubat 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 24, 32, 33, 34, 45, 61 + 81 (joker)

3 Şubat 2021 Salı Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 5, 41, 45, 52, 65, 89, 20 (joker)

Çılgın Sayısal Loto sonuç öğrenme adresi

https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar ekranından sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Sayısal Loto’nun ismi mi değişti?

Sayısal Loto’nun ismi Çılgın Sayısal Loto olarak değiştirildi.

Çılgın Sayısal Loto ne oluyor?

Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunu. Oyunda, bütün oyuncuların oynadıkları oyun başına yaptıkları ödemenin karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir ya da daha çok numara kombinasyonu kaydediliyor. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanmış olan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılıyor. Kimlerin kazandığı, 2. Madde hükümlerine göre belirleniyor.



Son Güncelleme: 06.02.2021 23:31
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Anahtar Kelimeler:
çılgınSayısalLotoSonuç
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