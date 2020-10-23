Çılgın Sayısal Loto kolon ücreti ne kadardır, tam kolon fiyatı kaç tl? Sayısal loto nasıl oynanır?

Haftalık ikramiye sayısı en yüksek olan "Çılgın Dijital Loto" da 73 milyon 42.000 626 TL herkesin hayalini süslemeye başladı. Seda Sayan’ın sunuculuk yaptığı çekilişi 24 Ekim Akşamı saat 21:45’de TV 8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Çılgın dijital loto çekilişi; Milli Piyango tarafından Pazartesi ve Çarşamba 21.30 ve Cumartesi 21.45'te düzenleniyor.

Çılgın Sayısal Loto Nasıl Oynanır?

Sayısal loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto. Çılgın Sayısal Loto oyun kuralları aşağıdaki gibidir:

Bir kolon üzerinde 90 adet numara vardır. 90 numaradan altısı işaretlenecektir. Bir veya daha fazla kolon oynayabilirsiniz. Kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sistem Oyunu

Sen seç, Çılgın Sayısal Loto tarafından sizin için geliştirilen bir seçenektir. Kuponlarını tek başına doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellik ile kolonun altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 sayıdan oluşan bir şanslı kupon oluşturulur.

Çoklu oyun kombinasyonları geliştirmektedir. Oyun, kuponda 6'dan fazla numara seçmeyi içerir. Oyuncular altıdan fazla numara seçerek, seçilen numaralarla ayrı bir kolonda oluşturulabilen tüm kombinasyonları otomatik olarak oluşturabilir. Www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması veya satış noktasında oynanabilir.

Haftada 3 gün kazanma şansınız var! Haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekilir: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi. Kürenin içindeki her 90 numara çekilişinde 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Oynanan her kolon çekilişte görünen sayılardan 6, 5 + 1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 sayı tahmin ederseniz, ikramiye kazanırsınız. 6’yıda bilen kişiler en büyük ikramiyenin sahibi olur.

Kolon ücreti 3 TL’dir.