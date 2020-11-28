Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılıyor, sonuçlar ne zaman açıklanır? Sayısal Loto sonuçları sorgulama millipiyangoonline.com

Sayısal Loto çekilişinin adı Çılgın Sayısal Loto çekilişi oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun sonuçları merak ediliyordu. Çılgın Sayısal Loto’nun çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Sonuçlar millipiyangoonline.com adresi üzerinden yayınlanacak.

Yapılan isim değişikliğinin ardından sayısal lotonun kuralları şu şekilde oldu;

Bir kolonda bulunan 90 numaradan 6 tanesi işaretlenecek.

Bir ya da birden çok kolon oynanabilecek.

Tek kolon ücreti 3 TL olacak.

Sistem oyunu

Yukarıdaki kuralların yanı sıra Sen Seç uygulamasıyla kuponu kendisi doldurmak isteyenler sayıları kendileri seçebilecek. Rastgelen yazılacak 6 sayı ile kupon doldurulacak.

Sistem oynayacakları için çoklu oyun kombinasyonları geliştirilir. Bu şekilde altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak seçilir.

Çılgın Sayısal Loto haftanın üç günü oynanacak. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü çekilişler gerçekleşecek. Her çekilişte 90 numaradan 6’sı çekilirken bir de joker sayı çekilecek. Joker sayısı çekilen rakamların dışında tutulacak.

Çekilişte çıkan sayılardan 5+1 (buradaki +1 joker sayısıdır) 5,4,3 veya 2 sayı bilenler ikramiye alacak. 6 sayı bilen kişi ise büyük ikramiyeyi kazanacak. Aynı büyük ikramiye sayısını birden fazla kişinin bilmesi halinde havuzdaki para eşit şekilde bölünecek.