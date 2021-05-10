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Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılıyor? 10 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak?

Sayısal loto tutkunlarının beklendikleri gün geldi. 10 Mayıs itibariyle bugün 150 milyon 768 bin TL’lik ikramiye talihlisini bulacak. Çekiliş anı canlı yayında aktif olarak izleyiciye sunulacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılıyor? 10 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? Sorularının cevaplarıysa haberimizin içeriğinde...

10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:40
Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılıyor? 10 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak?
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Haftanın ilk gününde ilk Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesi şanslı olan bir kişiyi bulacak. Tam tamına 150 milyon 768 bin tek bir kişiye gidecek.

10 Mayıs sayısal loto sonuçları ne zaman, saat kaçta?

Ayın ikinci haftanın ise ilk sayısal loto çekilişi sahibine kavuşacak. Saatler 21:30 u gösterdiğinde youtube Milli Piyango TV’den canlı yayınlanacak.  Tam sonuçlarıysa 10 dk sonra bileteninizle beraber “millipiyangoonline.com” web sitesinden bulabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 10.05.2021 17:40
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SayısallotoçekilişBüyükikramiye10MayısPara
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