Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılıyor? 10 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak?

Haftanın ilk gününde ilk Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesi şanslı olan bir kişiyi bulacak. Tam tamına 150 milyon 768 bin tek bir kişiye gidecek.

10 Mayıs sayısal loto sonuçları ne zaman, saat kaçta?

Ayın ikinci haftanın ise ilk sayısal loto çekilişi sahibine kavuşacak. Saatler 21:30 u gösterdiğinde youtube Milli Piyango TV’den canlı yayınlanacak. Tam sonuçlarıysa 10 dk sonra bileteninizle beraber “millipiyangoonline.com” web sitesinden bulabilirsiniz.

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