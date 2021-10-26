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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto'da heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haftanın ilk çekilişinde kazanılan numaralar merak ediliyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

26 Ekim 2021 Salı 18:47
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı
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Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. 78 milyon 94 bin TL'lik büyük ikramiyesi bulunan Çılgın Sayısal Loto'nun talihli numaraları merak ediliyor. 

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 

Çılgın Sayısal Loto 25 Ekim Pazartesi günü çekilişinin kazandıran numaraları henüz belli olmadı. Numaralar belli olduğu zaman haberimizi güncelleyerek sizleri bilgilendireceğiz.

Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Çekilişi canlı izleme ekranı

22 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

23 Ekim 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 81-26-36-80-74-49 

Joker: 61

Süper Star: 16

Sayısal Loto'nun ismi mi değişti?

Sayısal Loto'nun ismi değiştirilerek Çılgın Sayısal Loto oldu. Milli Piyango Genel İdaresi'nin onayladığı sayısal loto oyunları Türkiye Varlık Fonu'yla Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları AŞ arasında ki sözleşme dahilinde, yüklenici fiirma tarafından işler 1 Ağustos tarihi itibari ile devredildi.

Devir sonrasında şans oyunları işleyişine ilişkin bütün çalışmaları izleme ve denetleme yetkisi MPİ'ye verilecek.

Milli Piyango lisansı 2017 yılında 49 seneliğine TVY'ye verilmişti. Bu model ile Milli Piyango lisansı Fon'da kalmaya devam edecektir.


Son Güncelleme: 26.10.2021 18:47
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