İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

Çılgın Sayısal Loto 6 Ocak 2021 Cumartesi Sonuç sorgulama ekranı

100 milyon liradan fazla büyük ikramiyesiyle şans oyunlarını sevenleri ekrana kilitleyen Çılgın Sayısal Loto’da çekiliş sonuçları açıklandı. Canlı yayın ile yapılan çekilişten sonra sonuçlar açıklandı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 23:18
Çılgın Sayısal Loto 6 Ocak 2021 Cumartesi Sonuç sorgulama ekranı
Takip Et:

6 Şubat 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto Sonuçları

6 Şubat 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 24, 32, 33, 34, 45, 61 + 81 (joker)

3 Şubat 2021 Salı Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 5, 41, 45, 52, 65, 89, 20 (joker)

Çılgın Sayısal Loto sonuç öğrenme adresi

https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar ekranından sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Sayısal Loto’nun ismi mi değişti?

Sayısal Loto’nun ismi Çılgın Sayısal Loto olarak değiştirildi.

Çılgın Sayısal Loto ne oluyor?

Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunu. Oyunda, bütün oyuncuların oynadıkları oyun başına yaptıkları ödemenin karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir ya da daha çok numara kombinasyonu kaydediliyor. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanmış olan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılıyor. Kimlerin kazandığı, 2. Madde hükümlerine göre belirleniyor.



Son Güncelleme: 06.02.2021 23:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çılgınSayısalLotoSonuç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kısıtlamaya rağmen kahvehanede toplanan 17 kişiye ceza yağdı
Kısıtlamaya rağmen kahvehanede toplanan 17 kişiye ceza yağdı
Isparta'da iki araç birbirine girdi! 1’i bebek 3 kişi yaralandı
Isparta'da iki araç birbirine girdi! 1’i bebek 3 kişi yaralandı
Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü!
Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü!
Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren koca kendini polise ihbar etti!
Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren koca kendini polise ihbar etti!
Aydın'da yaşanan olayda tartıştığı kişiyi sokak ortasında kurşunladı
Aydın'da yaşanan olayda tartıştığı kişiyi sokak ortasında kurşunladı
Napolyon dönemine ait paralar İstanbul Havalimanı’nda yakalandı!
Napolyon dönemine ait paralar İstanbul Havalimanı’nda yakalandı!

Popüler Haberler

Çılgın Sayısal Loto 6 Ocak 2021 Cumartesi Sonuç sorgulama ekranı
Tohma Köprüsü nerededir? Tomha Köprüsü nereye yapıldı?
Stranger Things 4.sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Cüneyt Çakır saçlarını neden kazıttı?
Abdurrahim Albayrak'a saldırı girişiminde bulunan taraftar kim? Rambo Okan mı saldırdı, kimdir?
Ofsayt vücudun nereleri sayılır? Ofsaytta kola mı bakılır? Koldan ofsayt olur mu?
Kalk Gidelim bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Hayatın İçinden sunucusu? Evrim Keklik kimdir, nereli yaşı kaç?
2021 il il Türkiye nüfus sıralaması
Turkcell Bip hesap silme işlemi nasıl yapılır?
MEB 2020 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kırmızı Oda Boncuk kimdir, hikayesi nedir?
Alışveriş festivalinde Trendyol ve N11 siteleri ne kadar satış yaptı? 11.11 alışveriş günleri rakamları açıklandı!
Eşkiya avukat Ebru kimdir? Gerçek adı nedir? Dilşad Şimşek rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler
Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi, nasıl gidilir?
Çarpım tablosu en kolay nasıl ezberlenir? Tekerleme ile çarpım tablosu ezberleme
Survivor Gonca bu akşam diskalifiye mi oluyor? Gonca'nın sakatlığı ne, uzun sürecek mi?
İbo Show Kamuran Akkor kimdir, nereli? Kamuran Akkor kaç yaşında, evli mi?
Kuzey Yıldızı dizisi Şahika kimdir? Güneş Emir kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
2021 Özel Güvenlik Kimlik kartı ne zaman helir? Yeni özel güvenlik kimlik kartı sorgulamaları
Müge Anlı kimdir? Müge Anlı evli mi, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.