Çılgın Sayısal Loto 6 Ocak 2021 Cumartesi Sonuç sorgulama ekranı

6 Şubat 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto Sonuçları

6 Şubat 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 24, 32, 33, 34, 45, 61 + 81 (joker)

3 Şubat 2021 Salı Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 5, 41, 45, 52, 65, 89, 20 (joker)

Çılgın Sayısal Loto sonuç öğrenme adresi

Sayısal Loto’nun ismi mi değişti?

Sayısal Loto’nun ismi Çılgın Sayısal Loto olarak değiştirildi.

Çılgın Sayısal Loto ne oluyor?

Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunu. Oyunda, bütün oyuncuların oynadıkları oyun başına yaptıkları ödemenin karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir ya da daha çok numara kombinasyonu kaydediliyor. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanmış olan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılıyor. Kimlerin kazandığı, 2. Madde hükümlerine göre belirleniyor.