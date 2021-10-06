Çılgın sayısal loto 6 Ekim 2021 Çarşamba çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın sayısal loto sonuçlarını nereden öğrenmeli?

Çarşamba gün yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde geçen yapılan çekilişteki 69 milyon 593 bin TL'lik devirli tutara sahip olan büyük ikramiye hangi numaralara isabet etti? Bu günün merak edilen soruları arasında. Şans oyunu sevenlerin bugün için arattığı en çok merak edilen soru için cevapları sizler için derledik. 6 ekim tarihinde lotoda şanslı olan ve kazanan numaralar hangileri? Sonuç için nereye bakılması gerekiyor?

6 Ekim 2021 tarihli çılgın sayısal loto için sonuçlar

Sayısal loto çekilişinde kazanan numaraların belli olmasının akabinde bu numaraları haberimizde siz değerli okurlarımızla paylaşacağız.

Çılgın sayısal loto sonuçlarına nereden bakılır?

Çekiliş sonuçlarını aşağıya bırakacağımız link üzerinden ulaşabilirsiniz,

Çekiliş sonuçları için tıklayınız..

Çekilişi canlı izlemek için tıklayınız..

4 Ekim 2021 tarihinde yapılan çekilişin sonuçları

Çılgın sayısal lotonun 4 ekim tarihindeki şanslı numaralarını sizlerle paylaşacağız..

01 19 26 41 69 77 + 90 (joker)

Çılgın sayısal loto için altı bilenin çıkmaması büyük ikramiyenin devretmesine sebep oldu. Şans oyununda beş artı bir bilen çıkmadı.

Beş bilen sadece iki kişi 171.551,45 TL kazandı

Dört bilen iki yüz beş kişi 1.673,65 TL kazandı

Üç bilen yedi bin dört yüz seksen üç kişi 115,30 TL kazandı

İki bilen yüz yirmi bin yüz yetmiş dört kişi 10,60 TL kazandı.

Sayısal loto artık karşımıza yeni bir isimle mi çıkacak?

Sayısal Loto’nun ismine artık “Çılgın” eklendi. Milli Piyango Genel İdaresi vasıtasıyla oynatılan sayısal loto oyunlarında Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları AŞ arasında yapılan sözleşme kapsamında, yüklenici firma tarafından işler, 1 Ağustos itibarıyla devredildiğini bilmekteyiz. Bu devrin ardından şans oyunlarının işleyiş çalışmaları ve izleme, denetleme ile ilgili tüm yetki MPİ’ne geçti.

Milli Piyango lisansı 2017'de 49 yıllığına TVF'ye devredildiğini bilmekteydik. Bu model kapsamında Milli Piyango lisansı Fon'da kalmaya devam edeceğini bilmekteyiz.

Çılgın Sayısal Loto nedir, nasıl oynanır? Ayrıntıları nelerdir?

Sayısal Loto genel tanımı ile müşterek bir havuz oyunu olarak tanımlanabilir. Bu oyun her oyuncunun oyun başına ödemiş olduğu ücret karşılığında merkezi olan bir bilgisayar sisteminde en az bir ve daha fazla numara kombinasyonu olarak kaydedilir. Bu kombinasyonları içeren genel bir çekiliş düzenlenir ve bunun içerisinde katılan tüm kombinasyonların kazanma ihtimali olmakla birlikte bu şansın kimin olduğu bilinemez. Kazanan kişiler üçüncü madde hükümleri kapsamında belirlenir.

Oyunda bulunan kolon üzerinde doksan numara yer almaktadır. Bu doksan numaradan sadece altı tanesi işaretlenir. Tek bir kolonun ücreti ise üç TL olmaktadır. İsteyenler birden fazla kolon oynayabilmektedir.

Sayısal Loto ikramiyeleri nasıl dağıtılır?

İkramiyeler altı kategori olmak üzere ayrılmıştır. Bu kategoriler şöyledir;

1-Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyon olarak tanımlanır

2-İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyon olarak tanımlanır.

3-Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyon olarak tanımlanır.

4-Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyon olarak tanımlanır.

5-Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyon olarak tanımlanmaktadır.

6-Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyon olarak tanımlanır.

Dağılım oranı, toplam cironun %55’ine eşittir.

İkramiye havuzu yüzdelere bölünerek ayrılmıştır. Bu yüzdeleri sizlerle şöyle paylaşabiliriz;

İkramiye havuzunun %13’ü birinci kategori kazananlarına İkramiye havuzunun %13’ü, ikinci kategori kazananlarına İkramiye havuzunun %8’i üçüncü kategori kazananlarına İkramiye havuzunun %8’i, dördüncü kategori kazananlarına İkramiye havuzunun %20’si beşinci kategori kazananlarına İkramiye havuzunun %30’u ise altıncı kategori kazananlarına

Kalan %8lik kısım ise özel çekiliş fonuna tahsil edilmiş bulunmaktadır. Bu ise madde 4.1 olarak geçmektedir.