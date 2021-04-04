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Çılgın sayısal loto 3 Nisan 2021 Cumartesi sonuç sorgulama ekranı 

Haftada üç gün oynanan Sayısal Loto, isim değişikliği yaptı. Yeni ismiyle Çılgın Sayısal Loto, talihlilerini aramaya devam ediyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günlerinde oynanan Loto, bu Cumartesi de ikramiye kazananlarını belirledi. Sonuçları merak eden kişiler haberimizden öğrenebilirler.

04 Nisan 2021 Pazar 12:46
Çılgın sayısal loto 3 Nisan 2021 Cumartesi sonuç sorgulama ekranı 
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2021- 3 Nisan Cumartesi

31 Mart Çarşamba :1 -3-59-83-84-88-37 (Joker)

29 Mart Pazartesi  :5-21-41-51-56-66-23 (Joker)

27 Mart 2021 Cumartesi :3, 11, 21, 28, 62, 83 ve JOKER: 7

24 Mart 2021 Çarşamba :3- 4 -11-22-37-88-43

3 Nisan tarihi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandığı zaman haberimizde yer alacaktır.

Sayısal Loto isim değiştirdi mi?

Sayısal Loto’nun yeni adı Çılgın Sayısal Loto oldu. Milli Piyango Genel İdaresi tarafından oynatılan sayısal loto, Türkiye Varlık Fonu ve Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları AŞ arasındaki sözleşme kapsamında, işler 1 Ağustos tarihinde devredildi. Artık tüm çalışmaları izleme ve denetleme işi MPİ’nin olacak. MP lisansı 49 yıllık bir süreç için 2017 yılında TVF’ye devredilmişti. Şimdi Milli Piyango lisansı Fon’da kalacak. Yüklenici firma ile 10 yıl için sözleşme imzalandı. Bu süre zarfının sonunda kamu yararı gözetilerek model tekrar değerlendirilmeye alınacak. 

Çılgın Sayısal Loto nedir?

Havuz oyunudur. Oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir ya da daha fazla numara kombinasyonu kaydedilmektedir. Bu kombinasyonlar, kazananı belirleyen bir çekilişe katılır. Kazanan kişiler, 3’üncü madde hükümlerine göre belirlenmektedir. 

Nasıl oynanmaktadır?

Sayısal lotoda bir kolonda 90 numara vardır. Bu numaralardan 6 tanesi seçilir. Tek kolon ücreti 3 tl olarak belirlenmiştir. Birden fazla kolon oynanabilmektedir. 

Sen Seç 

Geliştirilen seçeneklerden sadece biridir. Kuponu kendisi doldurmak istemeyen kişiler, kolon altındaki Sen Seç kutucuğunu işaretler ve rastgele 6 numara ile kupon oluşur. 

Sistem oyunu nedir?

Çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kuponda 6 dan fazla rakam seçilmektedir. Oyuncular, seçilen rakamlar ile oluşturulacak tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.  Haftada üç gün olarak çekilmektedir. Bu günler pazartesi,çarşamba ve cumartesidir. Her yapılan çekilişte küre içindeki 90 numara içinden 6 + 1 numara çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilir. 

Oynanan her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker) 5,4,3 ya da 2 numara doğru tahmin edilirse ikramiye kazanılır. 6 bilen kişi, büyük ikramiyeyi kazanmış demektir. 

İkramiyeler nasıl dağıtılır?

3.1 İkramiyeler altı kategoriye ayrılmıştır:

a) Birinci kategori  “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

b) İkinci  “5+1 bilen”,  5 rakamının doğru bilindiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır;

c) Üçüncü kategori  “5 bilen”, 5 rakamının doğru bilindiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır;

d)Dördüncü kategori  “4 bilen”,  4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

e) Beşinci “3 bilen”,  3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

f) Altıncı  “2 bilen”,  2 rakamının doğru bilindiği kombinasyonlardır.

3.2 Dağılım oranı, toplam cironun %55’ine eşittir.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür:

a)  %13’ü birinci kategori kazananlarına;

b) %13’ü, ikinci,

c)  %8’i üçüncü,

d)  %8’i, dördüncü,

e)  %20’si beşinci,

f)  %30’u ise altıncı kategori kazananlarına;

Kalan %8, Özel Çekiliş Fonuna tahsis edilir (Madde 4.1).

İkramiye Dağıtım Oranı, Türkiye Varlık Fonunu bilgilendirerek, Sisal Şans tarafından hedeflenen ikramiye oranının tutturulabilmesi için düşürülebilir veya maksimum %70’e kadar çıkartılabilir.

İkramiye havuzunun kazanan kategorilere dağılımı uygun şekilde düzenlenir.

3.3 Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması durumunda kategori ikramiye havuzu, kazananlar arasında eşit miktarda verilir.

3.4 Her çekilişte, birinci kategoriden kazananın bulunmaması  durumunda, ilk kategoriden kazananın çıktığı çekilişe kadar bir sonraki çekilişin aynı ikramiye kategorisiyle birleştirilir.

3.5 Tüm  çekilişlerde, ikinciden kazananın çıkmaması halinde ilgili ikramiye havuzu aşağıdaki şekilde bölüştürülür:

· Yüzde 50, sonraki çekilişte ilk kategori ikramiyesiyle birleştirilir;

· Yüzde 50, Büyük İkramiyeyi Yeniden Başlatma Yedek Fonunda toplanır (Madde 4.2).

3.6 Tüm çekilişlerde, ikinci kategorinin altındaki herhangi bir kategoriden kazananın olmaması durumunda  ikramiye havuzu, hemen altındaki kategorinin ikramiye havuzuna eklenir. En düşük kategoriden kazananın olmadığı durumlarda ise  havuz, sonraki çekilişin ikramiye havuzunun tamamına eklenir.

3.7 Sisal Şans, istisnai durumlarda, TWF ile bağlı kalarak, Madde 3.8’de anlatıldığı üzere, bir yıl içinde birkaç kez; Madde 3.2’de belirtilen, normal şartlar altında ikramiye havuzu paylaşımından oluşacak ilk kategori ikramiye miktarından daha fazla bir ikramiye miktarını destekleyebilir.

3.8 Bu istisnai durumlarda, ikinci kategori ikramiyesini kazanan çıkmazsa, Madde 3.5’de bahsi geçen kural, aşağıdaki gibi uygulanır:

·Yüzde 50, Büyük İkramiyeyi Yeniden Başlatma Yedek Fonuna aktarılır (Madde 4.2),

· % 50, Özel Çekiliş Fonuna aktarılır (madde 4.1.).

3.9 Bu gibi durumlarda, birinci kategoride duyurulan özel ikramiye miktarı, normal şartlarda madde 3.2-a’da belirtilen birinci kategori ikramiye miktarına erişmeden kazanılırsa; iki miktar arasındaki fark, Özel Çekiliş Fonundan karşılanır (Madde 4.1 ve Madde 3.8).  Fonu’nun, bu durum için koyduğu miktarı tamamıyla karşılayamaması durumunda, Şisal Sans farkı karşılar ve  yeterince biriktiğinde karşıladığı miktarı bu fondan tahsis eder.

 İstisnai çekilişte kazanılan özel ikramiye miktarı için ödediği avans miktarının tamamını geri aldığı an, Madde 3.5’te belirtilen ikramiye dağıtım oranlarına geri dönülür.



Son Güncelleme: 04.04.2021 12:46
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Anahtar Kelimeler:
çılgın Sayısal LotoSonuç
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