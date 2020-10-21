Çılgın Sayısal Loto 21 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu!

Çılgın Sayısal Loto’nun 35. Çekilişi 21 Ekim akşamında gerçekleştirildi. 90 sayı arasında sadece 6 tanesinin çekilerek para ödüllerinin dağıtıldığı Çılgın Sayısal Loto’da heyecanlı bekleyiş sonlandı. Yenilenen formata göre en az iki rakamın doğru bilinmesi sonucunda para ödülü alınacağının açıklanması ardından binlerce kişi şansını denedi.

Çılgın Sayısal Loto’nun 21 Ekim tarihinde gerçekleştirilen çekilişi sonrasında büyük ikramiyenin rekor seviyeye ulaştığına tanıklık edildi.

Çılgın Sayısal Loto 21 Ekim Çekiliş Sonuçları

13-22-37-43-66-87 joker 65

Yapılan çekiliş sonucunda belirlenen rakamlar aşağıdaki gibi oldu.

Büyük Ödül Rekor Kırdı

Yapılan çekiliş sonucunda büyük ikramiye rekor seviyeye ulaştı. Yapılan açıklamaya göre büyük ikramiyenin tutarı 73.042.636 TL oldu.