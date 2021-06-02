Çılgın sayısal loto 2 Haziran 2021 Çarşamba sonuç sorgulama ekranı

Sayısal Loto heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 2 Haziran 2021 Çarşamba günü 152 milyon seviyesini aşan büyük ödül sahibini bekliyor. Ülkemizde Sayısal Loto’ya olan ilgi her geçen gün artmaya devam ederken vatandaşlar Sayısal Loto büyük ikramiyenin hayalini kuruyor.

Haftanın 3 gününe hakim olan ve ödülü 150 milyon Türk lirasına aşan büyük ikramiyeyi kazanmak için binlerce kişi Sayısal Loto oynuyor. Büyük ikramiye için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Bugüne kadar 2021 yılı içerisinde 54 adet çekiliş yapılmış 6 bilen çıkmamıştır. 149 milyon 761 bin 544 Türk lirası değerindeki ödülün henüz bir kazanan olmadı. Ancak ödül çok yüksek miktarlara ulaşırken oynayan kişi sayısı da giderek artıyor. Ödül arttıkça daha da dikkat çekmeye başlıyor.

Çılgın Sayısal Loto’da hangi sonuçlar çıktı, 2 Haziran Çarşamba sonuçları

Çılgın Sayısal Loto 2 Haziran 2021 Çarşamba gününün sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde bulabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına nereden bakılır, 2021 sonuç ekranı görüntüleme

Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişlerle birlikte açıklanmaktadır. Çekilişler canlı olarak takip edilebildiği gibi sonuçlar MPİ resmi sitesinden yayınlanmaktadır.

2 Haziran Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız…

Sayısal Loto’nun adı mı değişti?

Bilindik Sayısal Lotu’nun ismi değiştirilerek yeni adı Çılgın Sayısal Loto yapıldı. Milli Piyango Genel İdaresinde tarafınca düzenlenen ve oynatılma işlemleri yapılan sayısal loto oyunları; Sisal Şans İnteraktif Hizmetler, Şans Oyunları Yatırımları A.Ş. ve Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından işlerin tümü, 1 Ağustos tarihinde devredilmiştir.

Devir işlemlerinden sonrasında şans oyunlarının işlemesi ile ilgili bütün çalışmaların izlenmesi ve denetlenmesi Milli Piyango İdaresi’nde olacaktır.

Milli Piyango lisansı 2017 senesinde 49 seneliğine Türkiye Varlık Fonuna devredilmiştir. Bu modelle Milli Piyango lisanları Fon olarak kalacaktır.

Yüklenici firma ile 10 senelik sözleşme yapılırken, belirlenen zaman diliminin bitiminde en yüksek fayda sağlamakta olan modeller tekrar değerlendirme altına alınacaktır.

Çılgın Sayısal Loto ne anlama geliyor?

Sayısal Loto oyunları, topluluğun oluşturduğu bir havuz oyunu olmaktadır. Bu oyun içerisinde, bütün oyuncu bireylerin oynamakta olduğu oyun adeti kadar yapacağı ödemelerin karşısında merkezi bilgisayar sisteminde kişinin girdiği sayı kombinasyonları kaydedilmektedir. Kaydı yapılan kombinasyonların, kazanacak olan kombinasyonu belirleyecek olan bir çekilişe katılması söz konusu olur. Kazan bireyler, 3. Madde koşullarına göre belirlenmektedir.

Çılgın Sayısal Loto oyunu nasıl oynanıyor?

Çılgın Sayısal Loto oyunu içeriğinde bir kolon içerisinde 90 tane numara görmekteyiz. Bu numaralardan 6 tanesinin işaretlenmesi gereklidir. Tek kolonun ücreti 3 Türk lirası değerindedir. Kişi isteğe bağlı bir veya daha fazla oyun oynayabilir.

Sen Seç seçeneği ne işe yarar?

Sen seç seçeneği, Online Çılgın Sayısal Loto tarafından oyuncular için geliştirilmiş bir seçenek olarak karşımıza çıkar. Eğer oyuncu kuponunu kendisi doldurmak istemiyorsa gelişmiş bu özellik aracılığı ile; kolonların altında yer alan SEN SEÇ kutucuğuna tıklar ve buradaki rasgele belirlenen 6 numarayla bir adet kuponun sahibi olur.

Sistem oyunu ne?

Sistem oyunu ise; birçok oyun kombinasyonunu içerisinde bulundurur. Oyunun içeriğinde; bir kupon için 6’dan fazla rakamın seçilmesi söz konusudur. Oyuncu bireyler, altı adetten fazla rakamı seçer ve seçilen rakamlar ile oluşturulabilen bütün kombinasyonlar için ayrı kolanları otomatik olarak üretir.

Çılgın Sayısal Loto nereden oynanabilir?

Çılgın Sayısal Loto isteğe bağlı olarak bireyler Milli Piyango mobil uygulaması veya satış noktalarını tercih ederek buradan oynayabilirler.

Çılgın Sayısal Loto online olarak oynamak için tıklayınız…

Çılgın Sayısal Loto hangi günler çekiliyor?

Çılgın Sayısal Loto haftanın 3 gün; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günlerinde çekilmektedir. Bütün çekilişler içerisinde kürenin içine 90 tane numara içerisinden 6 numara +1 (Joker) numarası çekilmektedir. Joker sayıları, çekilen bütün rakamlar tekrar çekilişe dahil edilmeden öncesinde çekilmekte.

Oynanan her kolonların çekilme esnasında 6,5+1(Joker),5,4,3 ya da 2 numaranın doğru tahmin edilmesi üzerine ikramiye kazanılmaktadır. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanmaktadır. Aynı ikramiye kategorisi içerisinde yer alan birden fazla kazanan olması durumunda ikramiye eşit bir şekilde paylaşılmaktadır.

Sayısal Loto oyununda ikramiyeler nasıl paylaştırılır?

3/1

İkramiyeler aşağıdaki gibi 6 adet farklı kategoriye ayrılır;

İlk kategorimiz “6 bilen” şeklindedir. Kazanmış kombinasyonun 6 rakamının hepsini doğru bilenler bu kombinasyon içindedir,

İkinci kategorimiz ise “5+1” şeklindedir. Burada kazanmış kombinasyonun 5 rakamını doğru tahmin edenler ve 6’ncı rakamını “Joker” ile eşit bulan kombinasyonlardır.

Üçüncü kategorimiz ise “5 bilen” şeklindedir. Burada 5 rakamı doğru bulanlar yer alır. 6’ncı ile joker rakamını bilemeyen kombinasyonlardır.

Dördüncü kategorimiz ise “4 bilen” şeklindedir. 4 rakamı doğru tahmin eden kombinasyonlar şeklindedir.

Beşinci kategorimizde ise “3 bilen” şekli karşımıza çıkar. Burada kombinasyon içinde 3 rakam doğru bilinmiştir.

Altıncı kategori ise “2 bilen” olmaktadır. Kazanmış kombinasyonun 2 adet rakamını doğru tahmin edenler bu listedir.

3/2

Dağılımlar ise aşağıdaki gibi yapılır. Dağılım oranları toplanan cironun yüzde 55’i şeklindedir;

İkramiye havuzunun yüzde 13 şeklinde kısmı, birinci kategoriyi kazananlara verilir,

İkramiye havuzunun yüzde 13 şeklinde kısmı, ikinci kategoriyi kazananlara verilir,

İkramiye havuzunun yüzde 8’i, üçüncü kategoriyi kazananlara verilir,

İkramiye havuzunun yüzde 8’i, dördüncü kategoriyi kazanan bireylere verilmektedir,

İkramiye havuzunun yüzde 20’si, beşinci kategori kazananlarınındır,

İkramiye havuzunun yüzde 30’u ise altıncı kategori kazananlarına verilir. Geriye kalan yüzde 8’lik kısım ise, Özel Çekiliş Fonuna verilir. (Madde 4.1)

İkramiye Dağıtım Oranı, TVF bilgilendirilmesinin ardından, Sisal Şans tarafınca belirlenen ikramiye oranı, tutması amacı ile düşürülebilir ya da maksimum yüzde 70’e kadar yükseltilebilir.

İkramiye havuzu kazanmış kategorilere göre belirlenerek dağıtılır.

3/3

Eğer aynı ikramiye kategorisinin bir kişiden fazla kazananı bulunuyorsa kategori ikramiye havuzunun; bu kazananlar arasında eşit bir şekilde bölüştürülmesi yapılır.

3/4

Her çekilişin ardından, birinci kategori içerisinde yer alan kazananlar çıkmaz ise, kategori ikramiye havuzu, kazanan bireyler arasında eşit olarak bölüştürülecektir.

3/5

Bütün çekilişlerde, ikinci kategori üzerinden kazanan çıkmazsa; ilgili ikramiye havuzunun bölüştürülmesi şöyle yapılır;

%50, öteki çekilişte yer alan ilk kategori ikramiyesi ile birleştirilir,

Kalan %50, Büyük İkramiyeyi Yeniden Başlatma Yedek Fonu içerisinde bir araya getirilir. (Madde 4.2)

3/6

Her çekilişin, ikinci kategori adı altında herhangi bir kategori içinden kazanan çıkmazsa bu ikramiye havuzunun, hemen altta yer alan kategori ikramiye havuzuyla, sonraki çekiliş adına yer alan ikramiye havuzunun hepsine eklenmesi söz konusu olur.

3/7

Şisal Şans, istisnai durumlar kapsamında, TVF ile uygunluk göstererek, Madde 3/8’de anlatıldığı şekilde, bir sene içerisinde birden fazla kere, Madde 3/2’de bahsi geçen, normal şartlar altında ikramiye havuzu içerisindeki paylaşımdan meydana gelecek ilk kategori ikramiye miktarının daha yüksek bir ikramiyeye denk gelmesini sağlayabilir.

3/8

Bu istisnai durumlar kapsamında, ikinci kategori ikramiyesinde herhangi bir kazanan bulunmazsa, Madde 3/5’de söz konusu olan kurallar, aşağıda olduğu gibi uygulanacaktır;

%50, öteki çekilişte yer alan ilk kategori ikramiyesi ile birleştirilir,

Kalan %50, Büyük İkramiyeyi Yeniden Başlatma Yedek Fonu içerisinde bir araya getirilir. (Madde 4.2)

3/9

Bu istisnai durumlar kapsamında, ilk kategoride duyurulmuş özel ikramiyenin miktarı, normal şartlar altında Madde 3/2-a’da olduğu gibi; birinci kategori ikramiyelerinin miktarına erişilmeden kazanılması durumunda; iki miktarın arasındaki fark, Özel Çekiliş Fonu aracılığı ile karşılanmaktadır (Madde 4.1 ve Madde 3.8). Özel Çekiliş Fonu tarafından, Şisal Şans farkı karşılanmaktadır ve Özel Çekiliş Fonu yeterli birikimi karşıladığı zaman miktar fondan çekilir.

Şisal Şans, istisnai çekiliş içinde kazanılmış özel ikramiyelerin miktarını ödemiş olduğu avans miktarını tamamen geri aldığında, Madde 3.5’te de belirtildiği ggibi ikramiye dağıtım oranına geri dönüş yapar.