İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!
100 kişiyi eve toplayan Enes...

Çılgın sayısal loto 12 Nisan 2021 Pazartesi sonuç sorgulama ekranı 

Çılgın Sayısal Loto için heyecan devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto’da rekor için koşan büyük ikramiye 138 milyon TL’yi geçti. İşte, Çılgın Sayısal Loto 12 Nisan 2021 Pazartesi sonuç sorgulama ekranı!

12 Nisan 2021 Pazartesi 19:25
Çılgın sayısal loto 12 Nisan 2021 Pazartesi sonuç sorgulama ekranı 
Takip Et:

12 Nisan 2021 Pazartesi günü çekilecek Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecan tavan yaptı. Çılgın Sayısal Loto’da rekora giden büyük ikramiye 138 Milyon TL’yi geçti. Şans oyunu severler Çılgın Sayısal Loto’nun bugünkü çekilişinde kazandıran numaraları merak ediyorlar.

12 Nisan 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Bugünkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinin kazandıran numaraları henüz belli olmadı. Kazandıran numaralar belli olduğunda sizlerle paylaşacağız.

Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar

Çılgın Sayısal Loto çekilişi hangi günlerde yapılıyor?

Çekilişler; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olacak şekilde haftada üç gün yapılıyor. Çekilişler, saat 21:30’da yapılıyor. Bu yüzden şans oyunu sevenlerin saat 21:00’e dek Çılgın Sayısal Loto oynayabilme şansları oluyor.




Son Güncelleme: 12.04.2021 19:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çılgınSayısalLoto12 Nisan 2021PazartesiSonuçSorgulamaEkranı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Yeni Ramazan yasakları neler? Ramazan ayı kısıtlamaları
2021 Yeni Ramazan yasakları neler? Ramazan ayı kısıtlamaları
Tv mukabele saatleri kaçta? Diyanet, Semerkand tv Mukabele saatleri 2021
Tv mukabele saatleri kaçta? Diyanet, Semerkand tv Mukabele saatleri 2021
İstanbul'da ilk sahur, ilk iftar saat kaçta? İstanbul imsak, sahur, iftar vakti saati
İstanbul'da ilk sahur, ilk iftar saat kaçta? İstanbul imsak, sahur, iftar vakti saati
Bugün camilerde teravih namazı var mı? Bu akşam camiler açık mı, teravih namazı kılınacak mı? 12 Nisan Pazartesi
Bugün camilerde teravih namazı var mı? Bu akşam camiler açık mı, teravih namazı kılınacak mı? 12 Nisan Pazartesi
NASA Van Gölü oylaması Van Gölü’ne nasıl oy verilir?
NASA Van Gölü oylaması Van Gölü’ne nasıl oy verilir?
Banka yeni çalışma saatleri Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Yapıkredi, Denizbank, Garanti, İş saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?
Banka yeni çalışma saatleri Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Yapıkredi, Denizbank, Garanti, İş saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Popüler Haberler

Yasak Elma dizisi Lila karakteri kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir, nereli, kaç yaşında?
Çılgın sayısal loto 12 Nisan 2021 Pazartesi sonuç sorgulama ekranı 
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Yalman kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Uğur Güner kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 Yeni Ramazan yasakları neler? Ramazan ayı kısıtlamaları
Çukur dizisi Namık karakterini kim canlandırıyor? Yıldırım Şimşek kimdir?
Rüyada adet kanaması görmek anlamı ve yorumu
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Korkut Ata karakterini kim canlandırıyor? Ertuğrul Postoğlu kimdir?
Çukur Seren kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? İrem Sak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Menajerimi Ara dizisinde Leyla karakterini Pınar Ünsal canlandırıyor
Manchester City Fan Token nereden nasıl alınır? CHZ City coin ne zaman çıkacak?
İlaç heyet raporu nasıl alınır? 2021 İlaç raporu için gerekli evraklar
Çok Güzel Hareketler Bunlar Arif ne kanseri? ÇGHB 2 Arif Güloğlu kansere yakalandı
Berat Kandili en güzel, hadisli, dualı mesajlar!
İzmir Foça'da düşen KT-1 eğitim uçağı neden düştü, sebep ne?
Fenerbahçe Gaziantep FK Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Gaziantep Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile pandemi desteği kapsamında 2000 TL ödünç para kampanyası
Günlük burç yorumları; 13 Nisan 2021 Salı burç yorumları
Bugün camilerde teravih namazı var mı? Bu akşam camiler açık mı, teravih namazı kılınacak mı? 12 Nisan Pazartesi
Banka yeni çalışma saatleri Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Yapıkredi, Denizbank, Garanti, İş saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?
NASA Van Gölü oylaması Van Gölü’ne nasıl oy verilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.