Çılgın sayısal loto 12 Nisan 2021 Pazartesi sonuç sorgulama ekranı 

12 Nisan 2021 Pazartesi günü çekilecek Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecan tavan yaptı. Çılgın Sayısal Loto’da rekora giden büyük ikramiye 138 Milyon TL’yi geçti. Şans oyunu severler Çılgın Sayısal Loto’nun bugünkü çekilişinde kazandıran numaraları merak ediyorlar.
12 Nisan 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar
Çılgın Sayısal Loto çekilişi hangi günlerde yapılıyor?
Çekilişler; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olacak şekilde haftada üç gün yapılıyor. Çekilişler, saat 21:30’da yapılıyor. Bu yüzden şans oyunu sevenlerin saat 21:00’e dek Çılgın Sayısal Loto oynayabilme şansları oluyor.
Son Güncelleme: 12.04.2021 19:25