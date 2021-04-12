Çılgın sayısal loto 12 Nisan 2021 Pazartesi sonuç sorgulama ekranı 

12 Nisan 2021 Pazartesi günü çekilecek Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecan tavan yaptı. Çılgın Sayısal Loto’da rekora giden büyük ikramiye 138 Milyon TL’yi geçti. Şans oyunu severler Çılgın Sayısal Loto’nun bugünkü çekilişinde kazandıran numaraları merak ediyorlar.

12 Nisan 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Bugünkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinin kazandıran numaraları henüz belli olmadı. Kazandıran numaralar belli olduğunda sizlerle paylaşacağız.

https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar

Çılgın Sayısal Loto çekilişi hangi günlerde yapılıyor?

Çekilişler; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olacak şekilde haftada üç gün yapılıyor. Çekilişler, saat 21:30’da yapılıyor. Bu yüzden şans oyunu sevenlerin saat 21:00’e dek Çılgın Sayısal Loto oynayabilme şansları oluyor.