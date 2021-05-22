Çıksorut stadyumunda sona gelindi

Hem spora hem de sporcuya verdiği önemi, yaptığı büyük yatırımlar ile ortaya koyan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni bir projenin daha bitmesi adına oldukça yoğun çalışıyor. Selahaddin Eyyübi Mahallesi’nde yapılan Çıksorut Stadyumu’nun içinde 90x55 m ebadında bir futbol sahasının olduğunu söyleyen Başkan Fadıloğlu, stadyumun toplamda 15 bin metrekare büyüklüğünde olacağını söyledi. Tesisin 880 metrekare kapalı alanının olduğunu belirten Başkan Fadıloğlu, sahanın içinde, koşu pisti, 550 metrekare kulüp eğitim binası, 275 kişi kapasiteli türbin, soyunma odaları, antrenman sahası, hakem odaları ve açık otoparkının olacağını açıkladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun yaptığı incelemeye, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı da katıldı.

"Amacımız sporda tabana yayılmak"

Stadyumu gezerek yaptığı incelemeler sonrasında çalışmalarla ilgili açıklama yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Selahattin Eyyubi Mahallemizin sorunlarına çözüm üretmek adına burada öncelikle otoparkı ile beraber nitelikli bir pazar yeri yaptık. Pazar yerinin hemen yanında da gençlerimizin rahatlıkla spor yapabileceği bir mekana ihtiyacımız vardı. Standartlara uygun, amatör spor kulüpleriyle beraber koordine edilmiş, alt katta aynı anda 4 takımın soyunma odası, hakem odalarıyla birlikte hazırlanmış bir stadyum inşaatımız devam ediyor. Burada yalnızca mahalle maçları yapılmayacak. Maçların yanı sıra özellikle POMEM, BESYO ve Bekçilik gibi özel yetenek sınavlarına yönelik verdiğimiz eğitimlerde de kullanacağız. Yine aynı zamanda karşı tarafta yapılan binada fitness salonu, üstünde de amatör spor kulüplerinin hizmet binasıyla birlikte bir kompleks halinde hizmet verilecek. Amacımız, sporda tabana yayılmak. Çocuklarımızın yürüme mesafesinde spora imkanlarına kavuşmasını sağlamak istiyoruz. Burası aynı zamanda Gazikent'teki gibi hem futbol akademisine destek verecek hem de hafta sonları amatör küme maçlarına destek verecek. Ben, projelendirilmesinden bu noktaya gelmesine kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede milletimizin hizmetine girmiş olacak."

"Başkanımıza her 2 hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum"

Çalışmaları devam eden stadyumla alakalı değerlendirme yapan Selahattin Eyyubi Mahalle Muhtarı Cuma Kurtoğlu, "Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na, mahallemize böylesine güzel bir stadyum yaptığından dolayı teşekkür ediyorum. Semt sahamızın hemen yan tarafında da çok güzel bir pazar yeri yaptı. Ben Başkanımıza her iki hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetlerin devamını diliyorum. Başkanımızın inşallah mahallemize daha güzel hizmetler kazandıracağına da inanıyorum. Ben emeği geçen herke bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.