Çikolata ürünlerinin üretim öncesi hazır olmasını sağlayan ve bu çikolataların çeşitli ürünlere dönüştürülmesini gerçekleştiren kişiye çikolata ve çikolatalı ürünler üretim operatörü adı verilir. Türkiye’deki ilgi çeken mesleklerden birisi olan çikolata ve çikolatalı ürünler üretim operatörünün 2021 yılında ne kadar maaş aldığı ve ne iş yaptığı pek çok insan tarafından merak ediliyor. Peki çikolata ve çikolatalı ürünler üretim operatörü maaşı ne kadar? Çikolata ve çikolatalı ürünler üretim operatörü ne iş yapar?

Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de çikolata ve çikolatalı ürünler üretim operatörü olarak çalışan bir kişi aylık ortalama olarak 4.250 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük çikolata ve çikolatalı ürünler üretim operatörü maaşı 2.826 TL iken, en yüksek çikolata ve çikolatalı ürünler üretim operatörü maaşı 6.750 TL’dir. Bu maaş kişinin çalıştığı şirkete göre değişiklik gösterebilir.

Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü Ne İş Yapar?

En az ilköğretim seviyesinde eğitim almış kişilerin çalıştığı çikolata ve çikolatalı ürünler üretim operatörünün bazı görevleri vardır. İşte o görevler:

- İş sağlığı ve güvenliği ile çevre güvenliği önlemlerini uygulamak,

- İş organizasyonu yapmak,

- Kalite, verimlilik ve gıda güvenilirliği işlemlerini yürütmek,

- Üretim öncesi hazırlık yapmak,

- Makine ve ekipmanları üretime hazır hale getirmek,

- Ekipmanların ve hatların sanitasyonunu sağlamak,

- Hammadde, katkı maddeler, işlem yardımcısı malzemeleri temin etmek,

- Çikolata hamurunu çikolata ve çikolata ürünleri üretimine hazırlamak

- Çikolata hamurunu servis tankına almak,

- Çikolata hamurunu temperlemek,

- Sade/çeşnili çikolata üretmek,

- Kalıpları hatta yerleştirmek

- Çikolata basma makinesinin (depozitör) ayarlarını yapmak,

- Çikolata hamurunu şekillendirmek,

- Dolgulu çikolata üretimi yapmak,

- Dolgu malzemesini doluma hazırlamak,

- Dolgulu çikolata şekillendirmesi yapmak,

- Çikolata ile kaplama yapmak,

- Kaplama makinesi ayarlarını yapmak

- Kaplanacak yarı mamulü hazırlamak

- Yarı mamulü çikolata hamuru ile kaplamak

- Ambalajlama ve etiketleme yapmak,

- Makine ve ekipmanların periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,

- Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

Yukarıda görüldüğü üzere çikolata ve çikolatalı ürünler üretim operatörlerinin kendinin sürekli olarak geliştirmesi gerekiyor. Gelişmeye açık olduğunu düşünen ve bu işte çalışmaya karar veren kişiler İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanan çikolata ve çikolatalı ürünler üretim operatörü iş ilanlarına başvuru yapabilirler.