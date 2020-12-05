Çıkan yangında baba ve iki çocuğu hayatını kaybetti

;Baba ve iki çocuğunu hayatnı kaybettiği yangın faciası bugün Ağrı'da yaşandı.

Kentte müstakil bir evde yaşayan Murat ailesinin evinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ev kısa süre içinde alevlere teslim olurken baba Özgür Murat iki çocuğunu ve eşini yanan evden dışarı çıkardı.

BABA VE İKİ ÇOCUĞU YANARAK CAN VERDİ

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Baba Özgür Murat daha sonra evin içinde kalan diğer iki çocuğunu kurtamak yanan eve tekrar girdi. Ancak talihsiz adam bir daha dışarı çıkamadı ve çocukları Esmanur ve Berat Murat ile yanarak hayatını kaybetti.

Mahalledekilerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre içinde yanan evi söndürdü. Baba Murat'ın yanan evden çıkardığı eşi ve iki çocuğu yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Ekipler yangının çıkış sebebini bulmak için evde incelemeler yaptı.