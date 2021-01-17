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Çıkan aile kavgasında kardeş katili oldu!

Antalya'da aynı apartmanda oturan iki kardeş ailevi meseleler yüzünden kavga etti. Çıkan kavgada kardeşlerden biri ağabeyini av tüfeği ile öldürdü, yeğenini de yaraladı.

17 Ocak 2021 Pazar 14:03
Çıkan aile kavgasında kardeş katili oldu!
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Antalya merkeze bağlı  Oba Mahallesi’ndeki aynı apartmanda oturan iki kardeşin ailevi nedenlerden dolayı başladığı tartışma kavgaya dönüşünce çıkan kavgada kan aktı. Ağabeyini öldüren küçük kardeş yeğenini de yaraladı.

Dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda Adem A.(36) isimli bir kişi ağabeyi Mehmet A. (48) ile tartışmaya başladı. Aynı binada alt-üst olarak oturan iki kardeşin tartışması kavgaya dönüştü. 

O sırada Adem A. evden getirdiği av tüfeği ile ağabeyine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Mehmet A. karın bölgesine isabet ederken olaya karışan yeğen Cüneyt A. kolundan yaralandı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne kaldırdılar. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenilirken oğlu Cüneyt A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın yaşandığı binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, ağabeyini öldüren ve yeğenini yaralayan  Adem A.’yı av tüfeği ile birlikte evinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan Adem A.'nın emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.



Son Güncelleme: 17.01.2021 14:03
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKardeş Kavgası
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