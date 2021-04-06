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Çiğnediği sakız sonu oldu!

Sakarya'da yaşanan üzücü olayda çiğnediği sakızın soluk borusuna kaçması sonucu 27 yaşındaki Selim K. isimli genç hayatını kaybetti.

06 Nisan 2021 Salı 15:31
Çiğnediği sakız sonu oldu!
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Bir kişinin yaşamını yitirdiği üzün olan Sakarya Serdivan ilçesinde yaşandı.

Serdivan ilçesinde hayatını sürdüren 27 yaşındaki Selim K. isimli genç dün akşam arkadaşdarıyla birlikte evde buluştu. Ardaşlarıyla birlikte alkol alan genç, sakız çiğnediği anda sakız soluk borusuna kaçınca nefessiz kaldı ve  fenalaşarak olduğu yere yığıldı.

Selim K.'ya arkadaşları müdahale ederken, diğer yandan da olayı 112 sağlık personeline ihbar ettileri. SAğlık ekipleri kısa süre içinde olayın yaşandığı eve geldi ve kalbi duran Selim K.'ya ilk müdahaleyi yaparak, en yakın hastaneye kaldırdı.

Sağlık personeli tarafından kalbi yeniden çalıştıran genç hastanedeki doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

 

Selim K.'nin uyuşturucu kullandığı iddia edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 15:31
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaSoluk Borusuna Sakız Kaçtı
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