Çiğ yumurta içmek zararlı mı, çiğ içmek iyi mi?

Çiğ yumurta içmek herkesin iyi olduğunu zannettiği ancak bazı durumlarda zararlı da olabilecek bir şeydir. Halk arasında çiğ yumurta yemenin yararlı olduğu görüşü hakim olup, birçok hastalığa iyi geldiği düşünülmektedir.

Yumurtanın faydaları

Ancak uzmanlar yumurtanın pişirilip tüketilmesinin daha doğru olduğunu söylüyor. Yumurtanın içerisinde bulunan salmonella mikrobu insan sağlığına zarar verebilir. Bu nedenle bağışıklığı düşük olan kişiler yumurtayı çiğ şekilde tüketirse bu ishale neden olabilir. Sürekli olarak çiğ yumurta tüketimi ise B7 vitaminin engeller.

Bir yumurtanın içerisinde 72 kalori, A, B2, B5, B12, fosfor ve folat vitaminleri bulunur. Omega- 3 kaynağı olarak da çok zengin olan yumurtanın tüketilmesi çok sağlıklıdır. Yumurtanın içerisinde bulunan A vitamini göz sağlığı için çok yararlıdır.

Ayrıca uzun yıllar yumurtanın kolesterol yüksekliğine neden olduğu söylense de bu tamamen yanlıştır. Yumurta insanın bağışıklık sistemini de güçlendirmesi bakımında çok önemli olup 1 yaşının üzerinde olan bebeklere mutlaka verilmelidir ancak çok fazla abartılmamalıdır. Yüksek protein kaynağı olan protein sporcular için de kas ve kemik sağlığını desteklemesi açısından çok önemlidir. Son yapılan araştırmalarda yumurtanın meme kanseri üzerinde de koruyucu etkisi olduğunu ortaya koymuştur.