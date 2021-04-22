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Çiğ börek nasıl yapılır? Çibörek hamuru tarifi ve evde çiğ börek yapmanın püf noktaları

Çiğ börek genellikle Eskişehir taraflarında yapılmaktadır. Evlerinde çiğ börek yapmak isteyen insanlar, çiğ börek tarifini merak etmektedir. Çiğ Börek nasıl yapılmaktadır? Bu haberimizde çiğ böreğin tarifi ve malzemelerini sizler için derledik. İşte çiğ börek tarifi ve malzemeleri...

22 Nisan 2021 Perşembe 20:47
Çiğ börek nasıl yapılır? Çibörek hamuru tarifi ve evde çiğ börek yapmanın püf noktaları
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Çiğ börek tarifi oldukça basittir. Basit ve kıtır kıtır lezzetiyle mis gibi çiğ börek tarifini haberimizde bulabilirsiniz. Kıymalı çiğ börek tarifi şu şekildedir;

250 gram kıyma

1 – 1,5 su bardağı un

1/3 su bardağı su

Tuz

Karabiber

2 adet kuru soğan

1 paket kabartma tuzu

Zeytinyağ ya da sıvı yağ (kızartma için)

1 yemek kaşığı tereyağ

Çiğ böreğin hamurunu hazırlarken bazı detaylara dikkat etmek gerekir. İlk olarak derin bir kaba un ekleyin. Unun ortasını açarak suyu ekleyin. 1 paket kabartma tozunu una ekleyiniz. 1 çay kaşığı da tuz ekleyiniz. 1 yemek kaşığı tereyağını hamurdan önce eritin. Yağı yakmamaya dikkat edin. Yağın bir kısmı eridikten sonra ocağı kapatıp tavayı hareket ettirin ve yağ eriyecektir. Yağı bu şekilde erittiğinizde börekte acı bir tat olmayacaktır. Yağı hamurun sulu kısmına ilave ediniz. Hamuru kaşık yardımıyla karıştırın. Eğer çok sıvı kıvamdaysa un ekleyebilirsiniz. Kıvamı olduktan sonra 6 eşit parçaya bölün ve 10-15 dakika kadar dinlendiriniz.

Kıyma harcını hazırlarken soğanları blenderdan geçirerek çıkan suyu etin üzerinde gezdirebilirsiniz. Çıkan suyu ilave ettikten sonra eti püre haline getirin. Kıymanın içerisinde tuz ve karabiber ilave ediniz. Kıyma hazır olduktan sonra hamuru yuvarlak olacak şekilde açalım. Hamurun yarısında kıyma harcı ekleyin. Diğer kalan hamur bezelerini üstünü kapatmak için kullanın. Kenarlarını parmaklarınızla düzeltin. Kızdırdığınız zeytinyağının içerisine hamurları sırayla atınız. Piştikten sonra böreklerinizi servise sunabilirsiniz. Afiyet olsun.

Bir porsiyon çiğ börek 528 kaloridir. Çiğ börek genellikle Eskişehir taraflarında yapılmaktadır.




Son Güncelleme: 22.04.2021 20:47
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