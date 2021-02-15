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Çiftlik hayvanları türleri ve çeşitleri nelerdir? 2021

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı Çiftlik hayvanları türleri ve çeşitleri nelerdir? haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 15 Şubat Pazartesi 17:10 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 17:10
Çiftlik hayvanları türleri ve çeşitleri nelerdir? 2021
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Çiftlik hayvanları, insanların ihtiyaç duyduğu giyinme, gıda ve istihdam konularında önemli kaynaklar olarak dikkat çekmektedirler. Dünya üzerinde yaklaşık 50 hayvan türü, çiftlik hayvanı statüsündedir. Bu hayvanlar, insanların gıda ihtiyaçlarını gidermek için yetiştirilmektedir. Ayrıca önemli iş kapısı olmaktadırlar. Ülkemiz besi hayvancılığına oldukça müsait bir ülkedir. İklim şartları çiftlik hayvan yetiştiriciliğini etkilemese de ülkemizin her yeri elverişlidir.

Çiftlik Hayvan Türleri Nelerdir?

Yaklaşık 50 kadar çiftlik hayvan türü vardır. İhtiyaçlara göre bu hayranları kategorize etmek mümkündür. En çok tercih edilen çiftlik hayvan türleri şunlardır;

  • Buzağı
  • Horoz
  • Tavuk
  • Eşek
  • Ördek
  • Kuzu
  • Koç
  • Domuz
  • at
  • Hayır.
  • Kaz
  • Tavşan
  • Öküz
  • Boğa
  • Sığır

Yukarıda bahsettiğimiz hayvanlar genel olarak dünyada en çok tercih edilen çiftlik hayvan türleridir. Bu türler hem maliyet açısından hem de kazanç açısından daha elverişlidir.

Çiftlik Hayvanları Yetiştirmek

Çiftlik hayvan yetiştiriciliği için özel iklim koşullarına ihtiyaç yoktur. Gerekli koşullar ve ekipmanlar sağlandığı takdirde her yerde çiftlik hayvanı yetiştiriciliği yapabilirsiniz. Ancak yorucu bir meslektir. Belirli bir sermaye ile girmeniz gerekmektedir. Ayrıca hayvanların sağlık koşullarının da sürekli olarak kontrol altında tutulması gerekmektedir. Bu da maliyeti artıran hususlar arasında yer almaktadır.

Kur oranlarının sürekli olarak değişmesinden dolayı gelir gider dengesi de değişebilmektedir. Bu sektöre girmek isteyen kişiler tüm bu sorunları da dikkate alarak bu sektöre girmeleri gerekmektedir. Gerekli önlemler alındığı ölçüde risk en aza indirilir ve kazancı bol olur. Sektöre girmeden önce bu işi yapanlardan ve uzmanlardan tavsiyeler de alabilirsiniz.

Çiftlik Hayvan Yetiştiriciliğinde Gerekli Ekipmanlar

Yetiştirmeye karar verdiğiniz hayvanları gerekli ekipmanlar ile kontrol etmeniz gerekmektedir. Bu ekipmanlar şunlardır;

  • Yem Dağıtma Makinesi
  • Yem Ezme Makinesi
  • Römork
  • Hayvanlar İçin Kaşıyıcı Fırça
  • Toprak Parçalama Makinesi
  • Gübre Pompası
  • Gübre Seperatörü
  • El Traktörü
  • Balya Makinesi

Normal bir çiftlikte yukarıdaki malzemeler bulunmaktadır. Bu ekipmanlar elbette ki yetiştirdiğiniz hayvan cinsine ve çiftliğin büyüklüğüne göre değişiklikler göstermektedir. Bu ekipmanları belki fazla ve gereksiz bulabilirsiniz ancak öyle durumlar gelir ki hem zamandan tasarruf etmek için hem de işinizi hızlı halledebilmek için ihtiyaç duyabilirsiniz. Ayrıca beslediğiniz hayvanların barınma ve yem ihtiyaçlarını da düşünmeniz gerekmektedir.

Çiftlik Hayvancılığı Devlet Tarafından Destekleniyor mu?

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı bünyesinde çiftlik hayvancılığı yapmak isteyenlere çeşitli destek kredileri verilmektedir. Ayrıca ekipmanlar için de devlet destekleri vardır. Bu krediler düşük faizli olmaktadır ve ileri tarihlerde ödemeleri başlamaktadır.

Çiftlik Hayvancılığı Beslenme ve Bakım Şartları Nelerdir?

Dünya genelinde çiftlik hayvancılığı sektöründe uygulanan bazı kuralar vardır. Ülkemizde de verimi artırmak ve hayvanların refahını sağlamak adına çeşitli uygulamalar vardır. Şu kuralları uygularsanız daha iyi verim alabilirsiniz;

  • Hayvanları aç bırakmamanız gerekmektedir.
  • Hayvanların güvenlikli bir ortamda yetişmesi gerekmektedir.
  • Gerekli aşıların yapılması gerekmektedir.
  • Farklı türdeki hayvanları aynı ortamda barındırmamalısınız.


Son Güncelleme: 15.02.2021 17:10
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Anahtar Kelimeler:
#Besi#Çiftlik Hayvanları#Çiftlik
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