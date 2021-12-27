Çifte sigorta yaparak yüksek maaş alma işlemi

Vatandaşlarımız yüksek emekli maaşı nasıl alınır sorusunun yanıtlarını intenet üzerinden araştırırken yüksek emekli maaşı almanın bazı yolları ortaya çıktı. Yüksek emekli maaşı almak isteyen vatandaşlarımız çifte sigorta yaparak yüksek maaş alma işlemini araştırmaya başladı. Çifte sigorta yap yüksek maaş alma nasıl yapılır sorusunun yanıtları belli oldu.

Kendi işinin yanında part time işler yapan kişilerin 30 günlük sigorta priminin yanında 10 gün part time sigorta primiyle ayda toplamda 40 gün sigortalı olmuş sayılmaktadır. Böylelikle emekli maaşı da artmaktadır. Ancak böyle bir durum maalesef imkansızdır. Bir aylık sigorta primi en fazla 30 günlük olmaktadır. SGK’ya göre 1 ay 30 gün, 1 yıl ise 360 gün olarak hesaplanmaktadır. İki farklı iş yerinden sigortanız yatsa bile size ek kazanç sağlamaz.

Yüksek Emekli Maaşı Nasıl Alınır?

Çalışan vatandaşlarımızın en çok düşündüğü konuların başında emeklilik maaşları gelmektedir. Emekli maaşını artırmanın yolları aranmaktadır. Ülkemizde emekli olsa bile emekli maaşı yetmediği için çalışan büyük bir kesim vardır. Hayatı boyunca asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın emekli maaşı 1.555 TL olacaktır. Bundan dolayı emekli maaşını artırmanın yolları aranıyor.

3.000 TL’nin üzerinde maaş alıyorsanız emekli maaşınız 2.000 TL üzerinde olacaktır. Yüksek emeklilik maaşı almak isteyen vatandaşlarımızın asgari ücretle çalışmaması gerekmektedir. Sürekli olarak sigortalılığınızı ve primlerini E-Devlet sistemi üzerinden takip etmeniz ve emekli maaşınız için planlar yapmanız gerekmektedir.

Emekli maaşlarında bankaların herhangi bir etkisi yoktur. Çünkü maaşlar SGK üzerinden verilmektedir. Bankalar sadece emekli maaşınızı çekmeniz için aracı kurumlardır. Bankalar sadece bazı promosyon ve kredi konularında size yardımcı olacaktır.