İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!
Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı!...
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor
Son Dakika
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter...

Çifte Gezegen saat kaçta buluşacak? Google Doodle çifte gezegen nedir? 21 Aralık Jüpiter Satürn kavuşumu nasıl izlenir?

Jüpiter ve Satürn buluşması çifte gezegen saat kaçta buluşacak? 21 Aralık Jüpiter ve Satürn buluşması tahmini nerelerde görülür? Doodle nedir?

21 Aralık 2020 Pazartesi 17:54
Çifte Gezegen saat kaçta buluşacak? Google Doodle çifte gezegen nedir? 21 Aralık Jüpiter Satürn kavuşumu nasıl izlenir?
Takip Et:

Tüm dünya üzerinde merak uyandıran Jüpiter ve Satün buluşması saat kaçta ve ne zaman olacaktır. Çifte Gezegen Doodle tasarımı kullanıcıları ile buluştu. 21 Aralık için özel tasarım olan Doodle 21 Aralık Jüpiter ve Satün buluşmaları merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Google’nın özel günler için doğa olayları ve çeşitli etkinlikleri arama motoru üzerinden yaptığı görsel paylaşımı Doodle olarak isimlendiriliyor. 21 Aralık günü Google tarafından özel gün kabul edilerek arama motorunda bu değişikliği yaptı.

Jüpiter ve Satün buluşması ne zaman gerçekleşecek

Orta Çağ’dan sonra ilk defa yaşanacak olacak Jüpiter ve Satün buluşması 21 Aralık tarihinde gökyüzünde yakınlaşarak çift gezegen gibi bir görüntü oluşturacaktır. 

Bu olay yani Jüpiter ve Satün birleşimi 16 Temmuz 1623 tarihinde öok eski bir zaman dilimnde gerçekleşmişti. Aynı olay şimdi 21 Aralık gecesinde yaşanacaktır. 

Gökbilimci görevli Micheal Brown, yapmış olduğu açıklamada Jüpiter’in Güneş çevresinde gerçekleşen turu 12 yılda Satün ise yaklaşık 30 yılda tamamlıyor. Bu iki gezegenin farklı eğilimlerde turları olduğundan dolayı Jüpiter ve Satün birleşmesinin çok sık yaşanan bir olay olmadığını ifade etti.

Brown, güneşe çok yakın gezegenler olmasından dolayı Dünya üzerinden izlenmesinin mümkün olmadığını söyledi. 

NASA, en kısa günün yaşanacağı Kuzey Yarım Küre’de 21 Aralık tarihinde Jüpiter ve Satün gezegen buluşması çıplak gözle izlenebilecek açıklamasında bulundu.

21 Aralık en kısa gün en uzun gece 

Astrolojik bir olay olarak da anılan en uzun gece ve gündüz olayı 21 Aralık günü en kısa gün olarak aynı zamanda en uzun gece olarak bu gece gerçekleşecektir. Bilimsel açıdan da kış mevsim başlangıcı olarak ifade ediliyor 21 Aralık. 

21 Aralık gündüzünün en uzun yaşanacağı ilimiz Hatay, en uzun gecenin yaşanacağı il is Sinop olacaktır. Çünkü gündüz süreleri güneye doğru gittikçe artış göstermektedir. 

21 Aralıkta gerçekleşecek olay

Güneş sisteminin iki büyük gezegenleri Jüpiter ve Satün tam 800 yıl sonra buluşacaklar. Birbirlerine çok yakınlaşarak bir yıldız edasıyla parlayacaklar. 

Jüpiter ve Satün eğilimleri ve güneş çevresindeki turları sebebiyle çok sık bir arada görülen gezegenler değillerdir. Bu iki gezegen arasında milyonlarca kilometre uzaklık var ama bu gece sanki iki gezegenin arasında ‘Ay’ mesafesi varmış gibi yörüngelerden dolayı yan yana bir görünüm olacaktır. 

21 Aralık Ekinoksu 

21 Aralık tarihi dört önemli günü belirliyor aynı zamanda Dünya’nın Güneş sistemi etrafında dönüşümü ile eksek eğikliğiyle hareketle bu günler ortaya çıkıyor. Gece gündüz eşitliğinde 21 Mart-23 Eylül tarihleri, 21 Haziran- 21 Aralık tarihleriyse solstis, gündönümü deniyor. 

Kuzey Yarım Küre’de Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne 43°06'lık açısı ile gelmesiyle ile kış mevsimi başlangıcı olur. En uzun gece ve en kısa gündüz olayları yaşanır. Yengeç Dönencesi kuzeye gidince gece süreleri uzuyor ve gündüz süreleri kısalıyor. Yani geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlıyor. 21 Mart tarihine kadar olan sürede geceler gündüzden uzun oluyor. 

Yıl içinde alabileceği en dar açıyla güneş ışınlarını yengeç dönencesinden alıyor. Bu tarihle birlikte güneş ışınları gelme açıları büyüyor. Yani büyümesi ile Yenfeç Dönencesi kuzeyinde en uzun gölge olayı yaşanıyor sonra gölge boylarında kısalma oluyor.

Güney Yarım Küre Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne 90° lik açı ile gelir. Yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Oğlak Dönencesi'nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar gece süresi kısalır.

Aydınlanma çemberi ile gündüzler kısalmaya geceler de uzamaya başlıyor. 21 Mart tarihine kadar gündüzler gecelerden uzunken oğlak Dönencesi güneş ışınlarını güneyden alacağı en dik açı ile alıyor ve bu tarih itibariyle Oğlak Dönencesinde en kısa gölge yaşanıyor. Bunula birlikte gölge boylarında uzama oluyor.



Son Güncelleme: 21.12.2020 17:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Doodleçifte GezegenJüpiterSatürnGece Gündüz Olatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Anadolu bölgesinde soğuk hava ve sis etkili oldu
Doğu Anadolu bölgesinde soğuk hava ve sis etkili oldu
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp
Denizli'de depremin sonuçları ne oldu
Denizli'de depremin sonuçları ne oldu
Ayhan Kahraman, Orgeneral Çetin ve Bakan Soylu'yu görmeye gitti
Ayhan Kahraman, Orgeneral Çetin ve Bakan Soylu'yu görmeye gitti
Çanakkale'de trafik kazası! 1 ölü 4 yaralı
Çanakkale'de trafik kazası! 1 ölü 4 yaralı
Gaziantep'te ekmek alma bahanesiyle sokağa çıkan kişi emniyet müdürüne yakalandı
Gaziantep'te ekmek alma bahanesiyle sokağa çıkan kişi emniyet müdürüne yakalandı

Popüler Haberler

Çifte Gezegen saat kaçta buluşacak? Google Doodle çifte gezegen nedir? 21 Aralık Jüpiter Satürn kavuşumu nasıl izlenir?
Malta güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2020
Defne ile Son Gece dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Defne ile Son Gece dizisi oyuncu kadrosu
İbo Show Yılbaşı Özel programı konukları kimler?
B.1.1.7 nedir? Yeni koronavirüs için aşılar faydalı olacak mı? B.1.1.7 belirtileri nelerdir?
Üç aylar ne zaman başlıyor? 3 aylar duası nedir, nasıl okunur? Üç Aylar'da hangi dua ve ibadetler yapılır?
The Last Kingdom 5. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last Kingdom yeni sezon için tarih belli oldu mu?
Pedofili kimlere denir, ne demektir?
2021'de dolar ne kadar olacak? Goldman Sachs dolar tahmini güncelledi
Aile hekimliğimi nasıl öğrenebilirim? Adresime göre aile hekimim kim?
Aşk Ağlatır Ada ile Rüzgar evlenecek mi?
Uygun kredi veren bankalar ve başvuru şartları nedir? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank ve ING Uygun kredi başvurusu yapmak için şartlar nelerdir?
Çaykur İşkur üzerinden 830 işçi alımı yapacak
Bim 24 Mart 2020 Salı indirimli aktüel ürünler broşürü
2020 ATA AÖF Vize Sınav Tarihleri
Baraj'ın Eylül'ü Burcu Kirman kimdir? Burcu Kirman hakkında bilgiler...
Üç aylar kutlama mesajları
Endüstri Mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Doya Doya Moda 21 Aralık puan durumu ve gün birincisi
31 Aralık 2020 Yılbaşı akşamı hangi kanalda hangi program yayınlanacak? Yılbaşı akşamı yayın akışı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.