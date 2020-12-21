Çifte Gezegen saat kaçta buluşacak? Google Doodle çifte gezegen nedir? 21 Aralık Jüpiter Satürn kavuşumu nasıl izlenir?

Tüm dünya üzerinde merak uyandıran Jüpiter ve Satün buluşması saat kaçta ve ne zaman olacaktır. Çifte Gezegen Doodle tasarımı kullanıcıları ile buluştu. 21 Aralık için özel tasarım olan Doodle 21 Aralık Jüpiter ve Satün buluşmaları merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Google’nın özel günler için doğa olayları ve çeşitli etkinlikleri arama motoru üzerinden yaptığı görsel paylaşımı Doodle olarak isimlendiriliyor. 21 Aralık günü Google tarafından özel gün kabul edilerek arama motorunda bu değişikliği yaptı.

Jüpiter ve Satün buluşması ne zaman gerçekleşecek

Orta Çağ’dan sonra ilk defa yaşanacak olacak Jüpiter ve Satün buluşması 21 Aralık tarihinde gökyüzünde yakınlaşarak çift gezegen gibi bir görüntü oluşturacaktır.

Bu olay yani Jüpiter ve Satün birleşimi 16 Temmuz 1623 tarihinde öok eski bir zaman dilimnde gerçekleşmişti. Aynı olay şimdi 21 Aralık gecesinde yaşanacaktır.

Gökbilimci görevli Micheal Brown, yapmış olduğu açıklamada Jüpiter’in Güneş çevresinde gerçekleşen turu 12 yılda Satün ise yaklaşık 30 yılda tamamlıyor. Bu iki gezegenin farklı eğilimlerde turları olduğundan dolayı Jüpiter ve Satün birleşmesinin çok sık yaşanan bir olay olmadığını ifade etti.

Brown, güneşe çok yakın gezegenler olmasından dolayı Dünya üzerinden izlenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

NASA, en kısa günün yaşanacağı Kuzey Yarım Küre’de 21 Aralık tarihinde Jüpiter ve Satün gezegen buluşması çıplak gözle izlenebilecek açıklamasında bulundu.

21 Aralık en kısa gün en uzun gece

Astrolojik bir olay olarak da anılan en uzun gece ve gündüz olayı 21 Aralık günü en kısa gün olarak aynı zamanda en uzun gece olarak bu gece gerçekleşecektir. Bilimsel açıdan da kış mevsim başlangıcı olarak ifade ediliyor 21 Aralık.

21 Aralık gündüzünün en uzun yaşanacağı ilimiz Hatay, en uzun gecenin yaşanacağı il is Sinop olacaktır. Çünkü gündüz süreleri güneye doğru gittikçe artış göstermektedir.

21 Aralıkta gerçekleşecek olay

Güneş sisteminin iki büyük gezegenleri Jüpiter ve Satün tam 800 yıl sonra buluşacaklar. Birbirlerine çok yakınlaşarak bir yıldız edasıyla parlayacaklar.

Jüpiter ve Satün eğilimleri ve güneş çevresindeki turları sebebiyle çok sık bir arada görülen gezegenler değillerdir. Bu iki gezegen arasında milyonlarca kilometre uzaklık var ama bu gece sanki iki gezegenin arasında ‘Ay’ mesafesi varmış gibi yörüngelerden dolayı yan yana bir görünüm olacaktır.

21 Aralık Ekinoksu

21 Aralık tarihi dört önemli günü belirliyor aynı zamanda Dünya’nın Güneş sistemi etrafında dönüşümü ile eksek eğikliğiyle hareketle bu günler ortaya çıkıyor. Gece gündüz eşitliğinde 21 Mart-23 Eylül tarihleri, 21 Haziran- 21 Aralık tarihleriyse solstis, gündönümü deniyor.

Kuzey Yarım Küre’de Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne 43°06'lık açısı ile gelmesiyle ile kış mevsimi başlangıcı olur. En uzun gece ve en kısa gündüz olayları yaşanır. Yengeç Dönencesi kuzeye gidince gece süreleri uzuyor ve gündüz süreleri kısalıyor. Yani geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlıyor. 21 Mart tarihine kadar olan sürede geceler gündüzden uzun oluyor.

Yıl içinde alabileceği en dar açıyla güneş ışınlarını yengeç dönencesinden alıyor. Bu tarihle birlikte güneş ışınları gelme açıları büyüyor. Yani büyümesi ile Yenfeç Dönencesi kuzeyinde en uzun gölge olayı yaşanıyor sonra gölge boylarında kısalma oluyor.

Güney Yarım Küre Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne 90° lik açı ile gelir. Yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Oğlak Dönencesi'nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar gece süresi kısalır.

Aydınlanma çemberi ile gündüzler kısalmaya geceler de uzamaya başlıyor. 21 Mart tarihine kadar gündüzler gecelerden uzunken oğlak Dönencesi güneş ışınlarını güneyden alacağı en dik açı ile alıyor ve bu tarih itibariyle Oğlak Dönencesinde en kısa gölge yaşanıyor. Bunula birlikte gölge boylarında uzama oluyor.