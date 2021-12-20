Çiftçiye kuraklık destek ödemesi ne kadar?

Bu yıl ürünlerin çoğu şiddetli kuraklık nedeniyle hasar gördü. Üreticiler yetersiz yağış ve iklimsel faktörler sebebiyle büyük oranda verim kaybı yaşandı. Yaşanan bu kuraklık sonucu ektiği ürünleri kaybeden çiftçiler için devlet tarafından destekleme programı başlatıldı. Bu kapsamda çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olup hububat ve baklagil üreten çiftçilere kuraklıktan dolayı destek ödemesi yapılacak. Bakanlık %30 ve daha fazla verim kaybı yaşayan çiftçilere bir defaya mahsus yardım ödemesi yapacak.

Kuraklık destek ödemeleri başlıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan habere göre 2021’de iklimsel faktörler nedeniyle gerçekleşen yetersiz yağışlardan dolayı verim kaybı yaşayan çiftçilere 4427 sayılı karar kapsamında destekleme ödemesi yapılacak. Buna göre dekar başına 100 TL’ye kadar doğrudan nakdi destek ödemesi verilecek.

Bu destekten yararlanacak olan çiftçilerin arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf ve çavdar ekmiş olması gerekiyor.

Verim kayıplarının belirlenmesi için meteorolojik veriler ve il/ilçe tahkim komisyonları tarafından belirlenen oranlar dikkate alınmaktadır.

Verim Kaybı Oranı (%) Destek Miktarı (TL/ Dekar) 30/39 30 TL 40/49 40 TL 50/59 50 TL 60/69 60 TL 70/79 70 TL 80/89 80 TL 90/99 90 TL 100 100 TL

Kuraklığa devlet desteği

Bu sene kuraklık nedeniyle birçok çiftçi ürünlerinde verim kaybına uğradı. Buna göre çiftçilere dekar başına destekleme ödemesi yapılacak. Bununla birlikte mazot,gübre,sertifikalı tohum kullanım desteği ile dekara 151 TL’ye varan yardım ödemesi yapılacak.

2021 kuraklık destekleme ödemesi ne kadar?

Kuraklıktan zarar gören çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilecek bu ödeme; buğday, arpa, mercimek, yulaf, tritikale ürünlerinde geçerlidir. Bu ödeme diğer desteklerle birlikte dekar başına 100 TL’ye kadar çıkmaktadır.

Bu destek tüm çiftçiler için bir defaya mahsus olarak Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilecektir.

TARSİM kapsamında sigortaları olan üreticilerin zararı karşılanırken bu kapsamda olmayan diğer çiftçiler ise Afet Fonu’ndan yararlanacak.

2021 Kuraklık desteği ödemeleri

Bu desteğe kuraklıktan zarar görmüş olan her çiftçi başvuru yapabilmektedir. Çiftçilerin TARSİM kapsamında sigortası varsa zararları karşılanacaktır.

Kuraklık desteği nasıl alınır?

Bu sene meteorolojik koşullar nedeniyle ürünler büyük oranda zarar gördü. Bu süreçte baklagil üreten ve ürünleri zarar gören çiftçiler doğrudan gelir desteği başvurusunda bulunabilir. Böylece çiftçiler TARSİM ve devlet tarafından yapılan kuraklık desteklemesinden faydalanbilirler. Bu destek çiftçilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

2021 kuraklık sigortası (TARSİM)

İBKVS kuru tarım alanlarında yetiştirilen ürünlerin ortalama verim değeri, eşik verim değerinin altında kalıyorsa sigorta yaptıran tüm çiftçilere hasar ödemesi yapılmaktadır. Kuraklık sigortası olarak bilinen bu program hasar görmüş ve verimini kaybeden tüm ürün yetiştiricileri için geçerlidir.

Kuraklık sigortası ne kadar?

2021 yılı kuraklık sigortası dekar başına 100 TL olarak belirlenmiştir. 2022’de 150 TL olacağı belirtilmektedir.

Kuraklık sigortası ne zaman yapılır?

Kuraklık sigortaları her sene yapılmaktadır. TARSİM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2021 yılı 15 Mart son tarih olarak belirlenmiştir. Detaylı bilgiye resmi intenet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sigortasız çiftçilere kuraklık desteği Afet Fonu tarafından yapılacak

Sigortası olan çiftçilerin zararları TARSİM tarafından karşılanırken sigortası olmayan çiftçiler Afet Fonu’ndan yararlanabilecek. Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hamdi Tunç yaşanan kuraklıkla ilgili olarak üreticilerin sigortası varsa TARSİM tarafından zararları kaşılanacağını belirtti. Ayrıca hasar tespit çalışmaları sonucuna göre çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının da erteleneceğini ifade etti.

