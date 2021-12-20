İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Çiftçiye kuraklık destek ödemesi ne kadar?

Bu yıl kuraklık nedeniyle çiftçiler büyük oranda verim kaybı yaşadı. Verim kaybı yaşayan çiftçilerin mağdur olmaması için devlet tarafından kuraklık desteği yapılacak. Kuraklık sebebiyle 0 ve daha fazla verim kaybı yaşayan çiftçilere 100 TL’ye kadar destek ödemesi yapılacak.

20 Aralık 2021 Pazartesi 09:05
Çiftçiye kuraklık destek ödemesi ne kadar?
Takip Et:

Bu yıl ürünlerin çoğu şiddetli kuraklık nedeniyle hasar gördü. Üreticiler yetersiz yağış ve iklimsel faktörler sebebiyle büyük oranda verim kaybı yaşandı. Yaşanan bu kuraklık sonucu ektiği ürünleri kaybeden çiftçiler için devlet tarafından destekleme programı başlatıldı. Bu kapsamda çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olup hububat ve baklagil üreten çiftçilere kuraklıktan dolayı destek ödemesi yapılacak. Bakanlık %30 ve daha fazla verim kaybı yaşayan çiftçilere bir defaya mahsus yardım ödemesi yapacak.

Kuraklık destek ödemeleri başlıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan habere göre 2021’de iklimsel faktörler nedeniyle gerçekleşen yetersiz yağışlardan dolayı verim kaybı yaşayan çiftçilere 4427 sayılı karar kapsamında destekleme ödemesi yapılacak. Buna göre dekar başına 100 TL’ye kadar doğrudan nakdi destek ödemesi verilecek.

Bu destekten yararlanacak olan çiftçilerin arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf ve çavdar ekmiş olması gerekiyor.

Verim kayıplarının belirlenmesi için meteorolojik veriler ve il/ilçe tahkim komisyonları tarafından belirlenen oranlar dikkate alınmaktadır.

Verim Kaybı Oranı (%) Destek Miktarı (TL/ Dekar)
30/39 30 TL
40/49 40 TL
50/59 50 TL
60/69 60 TL
70/79 70 TL
80/89 80 TL
90/99 90 TL
100 100 TL

Kuraklığa devlet desteği

Bu sene kuraklık nedeniyle birçok çiftçi ürünlerinde verim kaybına uğradı. Buna göre çiftçilere dekar başına destekleme ödemesi yapılacak. Bununla birlikte mazot,gübre,sertifikalı tohum kullanım desteği ile dekara 151 TL’ye varan yardım ödemesi yapılacak. 

2021 kuraklık destekleme ödemesi ne kadar?

Kuraklıktan zarar gören çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilecek bu ödeme; buğday, arpa, mercimek, yulaf, tritikale ürünlerinde geçerlidir. Bu ödeme diğer desteklerle birlikte dekar başına 100 TL’ye kadar çıkmaktadır. 

Bu destek tüm çiftçiler için bir defaya mahsus olarak Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilecektir.

TARSİM kapsamında sigortaları olan üreticilerin zararı karşılanırken bu kapsamda olmayan diğer çiftçiler ise Afet Fonu’ndan yararlanacak.

2021 Kuraklık desteği ödemeleri

Bu desteğe kuraklıktan zarar görmüş olan her çiftçi başvuru yapabilmektedir. Çiftçilerin TARSİM kapsamında sigortası varsa zararları karşılanacaktır.

Kuraklık desteği nasıl alınır?

Bu sene meteorolojik koşullar nedeniyle ürünler büyük oranda zarar gördü. Bu süreçte baklagil üreten ve ürünleri zarar gören çiftçiler doğrudan gelir desteği başvurusunda bulunabilir. Böylece çiftçiler TARSİM ve devlet tarafından yapılan kuraklık desteklemesinden faydalanbilirler. Bu destek çiftçilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

2021 kuraklık sigortası (TARSİM)

İBKVS kuru tarım alanlarında yetiştirilen ürünlerin ortalama verim değeri, eşik verim değerinin altında kalıyorsa sigorta yaptıran tüm çiftçilere hasar ödemesi yapılmaktadır. Kuraklık sigortası olarak bilinen bu program hasar görmüş ve verimini kaybeden tüm ürün yetiştiricileri için geçerlidir.

Kuraklık sigortası ne kadar?

2021 yılı kuraklık sigortası dekar başına 100 TL olarak belirlenmiştir. 2022’de 150 TL olacağı belirtilmektedir.

Kuraklık sigortası ne zaman yapılır?

Kuraklık sigortaları her sene yapılmaktadır. TARSİM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2021 yılı 15 Mart son tarih olarak belirlenmiştir. Detaylı bilgiye resmi intenet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sigortasız çiftçilere kuraklık desteği Afet Fonu tarafından yapılacak

Sigortası olan çiftçilerin zararları TARSİM tarafından karşılanırken sigortası olmayan çiftçiler Afet Fonu’ndan yararlanabilecek. Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hamdi Tunç yaşanan kuraklıkla ilgili olarak üreticilerin sigortası varsa TARSİM tarafından zararları kaşılanacağını belirtti. Ayrıca hasar tespit çalışmaları sonucuna göre çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının da erteleneceğini ifade etti.


Son Güncelleme: 20.12.2021 09:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kuraklık DesteğiKuraklık Destek ödemesiKuraklık Sigortası Ne Kadar?2021 Kuraklık Desteği Ne Kadar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Senetle altın satan kuyumcular hangileri? Senetle hangi altınlar alınabiliyor?
Senetle altın satan kuyumcular hangileri? Senetle hangi altınlar alınabiliyor?
5510 sayılı kanun ne zaman yürürlüğe girdi?
5510 sayılı kanun ne zaman yürürlüğe girdi?
SGK Şahıs ödemeleri nedir? SGK banka tanımlama ve sorgulama işlemleri nasıl yapılır?
SGK Şahıs ödemeleri nedir? SGK banka tanımlama ve sorgulama işlemleri nasıl yapılır?
Yürüdükçe para kazandıran uygulamalar hangileri ? Adım attıkça para kazanın
Yürüdükçe para kazandıran uygulamalar hangileri ? Adım attıkça para kazanın
Ziraat Bankası üzerinden SGK prim borcu nasıl ödenir?
Ziraat Bankası üzerinden SGK prim borcu nasıl ödenir?
Kadınlara özel mikro kredi verilen sektörler nelerdir?
Kadınlara özel mikro kredi verilen sektörler nelerdir?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
5510 Sayılı Kanun indirimi nedir?
TJK 20 Aralık 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Devlet tarafından verilen güneş paneli destekleri nasıl alınıyor? Güneş enerjisi hibe desteğinin şartları nelerdir?
Senetle altın satan kuyumcular hangileri? Senetle hangi altınlar alınabiliyor?
5510 sayılı kanun ne zaman yürürlüğe girdi?
Çiftçiye kuraklık destek ödemesi ne kadar?
Evde bakım maaşına kredi veren bankalar hangileri?
Hayvan kredisi için hangi belgeler gerekiyor?
Annabelle 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Annabelle 3 filmi konusu ve yorumu
Youtube'un yeni abone şartı ne kadar olacak? Youtube'den önemli abone kararı
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2021
Müşteri Hizmetleri Görevlisi ve Asistanının Maaşı Ne Kadar?
Masumlar Apartmanı dizisinin babası Hikmet'i yeni bölümde ne bekliyor? Hikmet ölüyor mu?
Yatırım yapılabilecek en iyi Kripto paralar hangileri ? En iyi 5 kripto para!
Ayçiçeği yetiştiriciliği nasıl olunur? Ayçiçeği gündönümü tarımı nasıl yapılmaktadır?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 20 Aralık 2021 Pazartesi
Cinderella film konusu nedir ? Cinderella film hakkında yorumlar
GTA 5 çevrim içi oyun oynayarak nasıl para kazanılır?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 20 Aralık 2021 Pazartesi Instagram giriş sorunu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.