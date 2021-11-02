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Çift iğne makineci maaşı ne kadar? Çift iğne makineci ne iş yapar?

Uygun dikiş ekipmanlarına ve tekniğine sahip olarak kıyafet üretimi yapan kişiye çift iğne makineci adı verilir. Peki çift iğne makineci maaşı ne kadar? Çift iğne makineci ne iş yapar? Yanıtları haberimizde...

02 Kasım 2021 Salı 00:20
Çift iğne makineci maaşı ne kadar? Çift iğne makineci ne iş yapar?
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Uygun dikiş ekipmanlarına ve tekniğine sahip olarak kıyafet üretimi yapan kişiye çift iğne makineci adı verilir. Türkiye’de iş arayan insanların gündeminde olan çift iğne makinecilerinin 2021 yılında ne kadar maaş aldığı ve ne iş yaptığı arama motorlarına en çok yazılan terimler olarak dikkat çekiyor. Peki çift iğne makineci maaşı ne kadar? Çift iğne makineci ne iş yapar?

Çift İğne Makineci Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de çift iğne makineci olarak çalışan birisi aylık ortalama olarak 4.800 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük çift iğne makineci maaşı 2.826 TL iken, en yüksek çift iğne makineci maaşı ise 7.900 TL’dir. Bu maaş kişinin çalıştığı şirkete göre değişebilir.

Çift İğne Makineci Ne İş Yapar?

En az ilköğretim düzeyinde eğitim almış olan kişilerin çalıştığı çift iğne makinecilerinin bazı görevleri bulunmaktadır. İşte çift iğne makinecinin görevleri:

- Çift iğne makinesinin donanımı ve çalışma prensibi

- Çift iğne makinesine ayak takma işlemlerini yapmak,

- Çift iğne makinesine iğne takma işlemlerini yapmak,

- Çift iğne makinesine iplik takma işlemlerini yapmak,

- Çift iğne makinesinde dikiş ayarı yapmak,

- Makinede çift iğne dikişi yapmak

- Çift iğne makinesinin günlük temizlik işlemleri yapmak,

- Çift iğne makinesini yağlamak,

- Çift iğne makinesinde basit arızalar gidermek

 


Son Güncelleme: 02.11.2021 00:20
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