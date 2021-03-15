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Çiçeklerin canlı görünümünün korunması için etkili olan 8 yöntem!

Çiçeklerin canlı kalması ve daha uzun canlı görünüme sahip olması için yapılacak olan yöntemlerin neler olduğu merak edilen konular arasında yerini aldı. Çiçeklerinin daha uzun görünüme sahip olmasını isteyen kişiler, bu yöntemlerin neler olduğunu araştırmaya başladı.

15 Mart 2021 Pazartesi 01:16
Çiçeklerin canlı görünümünün korunması için etkili olan 8 yöntem!
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Canlı çiçekler, evin havasını değiştiren, baktıkça da iyi hissettiren ama aynı zamanda kısa ömürlü olan birkaç güzelliklerden bir tanesidir. Hediye olarak bir buket çiçek aldığınızda, kendiniz satın aldığınızda ya da bahçeden aldığınızda, uzun süre taze ve canlı kalmasını istersiniz. Genellikle bir vazoya yerleştirildiklerinde başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadıklarına inanılır. Aslında, tıpkı ev bitkileri gibi ilgiye ihtiyaçları vardır. Çiçeklerinizi canlı tutmak için bazı önemli ipuçlarına dikkat ederseniz görünümlerini ve kokularını 1 haftaya kadar koruyabilirsiniz.

Çiçeklerin uzun süre dayanması için çözüm yolları arayan kişiler, bu yöntemlerin neler olduğunu merak etmeye başladı. Çiçeklerinin uzun süre solmadan kalmasını isteyen kişiler, bu yöntemlerin neler olduğunu intenet üzerinden araştırmaya başladı.

Çiçeklerin canlı kalması için yapılması gerekenler

Temel olarak, çiçek saplarının suya girdiği andan itibaren, orada büyümek isteyen bakteriler ve diğer dış faktörler çiçeklerin çürümesine neden olur. Ne yazık ki böyle bir durum kaçınılmazdır. Amacımız çiçekleri olabildiğince uzun süre taze, canlı ve güzel kokulu tutmak olacaktır.

1. Sapları 45 derecelik bir açıyla kesin

Çiçek buketinizi vazoya yerleştirmeden önce, ambalaj kağıdı ve ip gibi tüm dekoratif aksesuarları çıkarın. Çiçekleri gazeteye dağıtın. Ardından, her bir sapı alttan 2-3 cm olacak şekilde 45 derecelik bir açıyla kesin. Sapları keserken keskin bir bıçak kullanmaya dikkat edin. İki şekilde kalın çiçek sapları bırakmamak. Birincisi, su emici yüzeyin genişletilmesidir. Sonuç olarak çiçekler suyu daha kolay emer. İkincisi, vazonun tabanına yerleşmesini önlemek ve saplar kör kalırsa suyla teması azaltmaktır.

2. Bukete uygun ebatlarda cam vazo kullanın

Bir buketteki tüm kesme çiçeklerin vazoya kolayca sığması önemlidir. Çiçeklerin yoğunluğuna ve boyutuna göre seçim yapmanızı öneririz. Kısa veya dar bir vazo, çiçekleri sıkıştırmaya yetecek kadar su ve hava almalarını engelleyecektir.

3. Suyun içinde kalan yaprakları kesin

Buketinizi bir vazoya koymadan önce, suda kalan yaprakları çıkarın. Bu şekilde çiçekleri çok daha kolay yerleştirebilirsiniz. Ayrıca yaprakların kesilmesi daha az bakteri üremesine izin verir.

4. Vazoyu 3’te 2 oranında suyla doldurun

Vazoda musluk suyu kullanabilirsiniz. Vazoya dökülecek su miktarı temelde üçte ikisi olmasına rağmen çiçeğin türüne göre değişir. Bu miktar gül gibi kalın odunsu gövdeli çiçekler için uygundur. Lale gibi daha yumuşak gövdeli çiçekler için vazoyu yarıya kadar doldurun. Çiçekler için daha az su eklemek yeterli olmayacaktır ve çok fazla su yaprakları hızla çürütebilir veya suyun düşmesine neden olabilir.

5. Kesme çiçek besini kullanın

Buketler kesme çiçeklerden hazırlanır. Çiçekler kesildikten sonra ihtiyaç duydukları besin maddelerini sadece sudan alamazlar. Çiçeklenmelerini sağlamak, yaprakların ve çiçeklerin renklerini korumak ve kokularını korumak için yiyeceğe ihtiyaçları vardır. Dışarıdan vereceğiniz yiyecekler vazoda bulunan çiçeklerin ömrünü uzatacaktır. Vazodaki suya kesilmiş çiçek besinleri eklenir. Evinizde her zaman canlı çiçekler varsa, bu çok iyi bir yatırım olacaktır.

6. 2 günde bir suyunu değiştirin

Çiçekleri canlı tutmak için su en fazla 2 günde bir değiştirilmelidir. Cam vazo suyu kontrol etmeyi kolaylaştırır. Bulanıklaşan ve rengi solan suyu değiştirin. Değiştirirken gövdeleri tekrar 45 derecelik bir açıyla düzeltin. Böylece bakteri üremesini azaltabilirsiniz.

7. Çiçekleri güneşten uzak tutun

Vazoyu doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Güneş çiçekleri çabuk olgunlaştırır. Bu, zaten kısa olan hizmet ömürlerini daha da kısaltacaktır. Ayrıca, radyatör gibi ısı kaynaklarından uzak tutmaya dikkat edin.

8. Çiçek koruyucusu hazırlayın

Evde çiçekleri koruyan karışımlar hazırlayabilirsiniz. Bunlardan en popüler olanı elma sirkesi ve şeker karışımı olmaktadır. 1 tatlı kaşığı elma sirkesini 1 tatlı kaşığı toz şekeriyle karıştırıp suya ekleyin. Ancak papatya ve lale gibi bazı çiçekler için şeker uygun değildir. Bir başka koruyucu ise çamaşır suyu olmaktadır. Birkaç damla çamaşır suyu bakterileri öldürür ve çiçekleri daha uzun süre canlı tutar.

 



Son Güncelleme: 15.03.2021 01:16
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Anahtar Kelimeler:
çiçekCanlıBuketSuVazo
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