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Çiçekçiler 14 Şubat hafta sonu çalışıyor mu? Çiçekçiler Sevgililer Günü'nde sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?

Koronavirüs salgın sebebi ile 14 Şubat Sevgililer Günü için çiçekçilerin açık olup olmayacağı sorusu sorulmaya başlandı. İllere gönderilen genelge ile resmi olarak çık olup olmadığı merak edilen çiçekçiler ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

04 Şubat 2021 Perşembe 20:18
Çiçekçiler 14 Şubat hafta sonu çalışıyor mu? Çiçekçiler Sevgililer Günü'nde sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?
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Koronavirüs salgın sebebi ile 14 Şubat Sevgililer Günü için çiçekçilerin açık olup olmayacağı sorusu sorulmaya başlandı.  İçişleri Bakanlığı tarafından bu soruya yanıt verildi. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü  için çiçekçiler açık olacak mı sorusunun cevabı...

Koronavirüs salgın sebebi ile 14 Şubat Sevgililer Günü için çiçekçilerin açık olup olmayacağı sorusu sorulmaya başlandı. İllere gönderilen genelge ile resmi olarak çık olup olmadığı merak edilen çiçekçiler ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Sokağa çıkma yasağında çiçekçiler açık mı?

Çiçekçiler uygulanan sokağa çıkma kapsamındaki saatlerde açık olmayıp hizmet vermiyorlar.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde çicekçiler açık mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen ek genelge ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçiler çalışacak. Genelgeye göre çiçekciler 12 Şubat 20.00 ile 00.00 arasında evlere servis, 13 ile 14 Şubat 10.00ile 17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00 ile 00.00 arasında ise sadece sevlere servis şeklinde çalışacaklar.Bu doğrultuda çiçekçiler 12, 13 , 14 Şubat tarihlerinde açık olacak.



Son Güncelleme: 04.02.2021 20:18
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çiçekçiAçıkKapalı
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