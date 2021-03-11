Çiçekçi kadının kızı Oxford'da okuyorum dedi gerçek yeni anlaşıldı

Bir süre önce haberlere çıkan ve hızla sosyal medyada yayılan çiçek satarak geçimini sağlayan Gülseren Bozkurt’un Oxford Üniversitesinde okuyan kızının hikâyesinin aslında ailesinin bildiği gibi olmadığı ortaya çıktı.

’da 15 yıldır bir mezarlık yanında çiçek satan 57 yaşındaki Gülseren Bozkurt’un kızının aslında ailesinesöylediği ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre Yurtdışında okuduğu söyleyen kızın aslında İstanbul’da bir emlakçı ’da çalıştığı ortaya çıkarken genç kızın hiç yurtdışına gitmediği üstelik pasaportunun bile olmadığı öğrenildi.

Yağmur çamur demeden evlatlarının okuması için çalışan anne Gülseren Bozkurt kızının 5 yıldır Oxford Üniversitesinde Tıp eğitimi aldığını sanırken gerçeğin hiç de bildiği gibi olmadığını öğrenirken hayal kırıklığına uğradı. Yaşadığı durum karşısında fedakâr anne adeta hayata küstü.

