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Çiçekçi kadının kızı Oxford'da okuyorum dedi gerçek yeni anlaşıldı

Hatay'da Gülseren Bozkurt isimli annenin çiçek satarak kızını Oxford'da okuttuğu haberleri kısa bir süre önce sosyal medyaya düşmüş. Herkesin dikkatini çekmişti. 25 yaşındaki Merve Bozkurt'un yalan söylediği ortaya çıktı, ailesi bu gerçek karşısında yıkıldı.

11 Mart 2021 Perşembe 15:52
Çiçekçi kadının kızı Oxford'da okuyorum dedi gerçek yeni anlaşıldı
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Bir süre önce haberlere çıkan ve hızla sosyal medyada yayılan çiçek satarak geçimini sağlayan Gülseren Bozkurt’un Oxford Üniversitesinde okuyan kızının hikâyesinin aslında ailesinin bildiği gibi olmadığı ortaya çıktı.

Hatay’da 15 yıldır bir mezarlık yanında çiçek satan 57 yaşındaki Gülseren Bozkurt’un kızının aslında ailesine yalan söylediği ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre Yurtdışında okuduğu söyleyen kızın aslında İstanbul’da bir emlakçı ’da çalıştığı ortaya çıkarken genç kızın hiç yurtdışına gitmediği üstelik pasaportunun bile olmadığı öğrenildi.

Yağmur çamur demeden evlatlarının okuması için çalışan anne Gülseren Bozkurt kızının 5 yıldır Oxford Üniversitesinde  Tıp eğitimi aldığını sanırken gerçeğin hiç de bildiği gibi olmadığını öğrenirken hayal kırıklığına uğradı. Yaşadığı durum karşısında fedakâr anne adeta hayata küstü.



Son Güncelleme: 11.03.2021 15:52
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Anahtar Kelimeler:
HatayYalanOxford
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