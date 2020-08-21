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Cibuti vizesi alınırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Cibuti vizesi alınırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Ağustos 21 Cuma tarihli haberimizde Cibuti vizesi alınırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

21 Ağustos 2020 Cuma 07:46
Cibuti vizesi alınırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
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Cibuti vizesi almak isteyen kişiler tarafından en fazla sorulan sorulardan bir tanesi vizenin kaç günde çıkacağıdır. Cibuti son zamanlarda pek çok kişi tarafından merak edilen ve ziyaret edebilmek için araştırma yapılan ülkelerden bir tanesidir.  

Türk vatandaşı Cibuti vizesi almak zorunda mıdır?

 

Cibuti ülkesine gelecek ziyaretçilere diğer ülkelerden farklı yöntemler uygulamaktadır. Pek çok Avrupa ülkesine giriş için gerekli olan Bordo pasaporttur. Ancak Cibuti için gerekli olan pasaport hem bordo hem gri hem de yeşil olarak istenmektedir. Diplomatik pasaportu olan vatandaşlar ise Cibuti’de 90 gün süre ile ziyarette bulunabilir. Eğer sizde gri, bordo veya yeşil pasaporta sahipseniz Marina vize başvuru merkezi üzerinden Cibuti vizesi ile ilgili bilgi alabilirsiniz.  

Cibuti vizesi alınırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

 

Cibuti vizesi alınırken dikkat edilmesi gerekenler de diğer ülkelerde ki şartlara göre farklılıklar göstermektedir. Buna göre, 

  • Cibuti Afrika ülkesi olduğu için aşı kanesi olmak zorundadır. Eğer sizin uluslararası bir aşı kaneniz yoksa vize başvuru sonucunuz büyük ihtimalle ret olacaktır.  

  • Cibuti vizesi diğer ülkelere göre alınması zor olan vizeler arasında yer almaktadır. Bunun için işinin ehli olan bir merkezden yapılması gerekmektedir. 

  • Cibuti vizesi alabilmeniz için pasaportunuzda en az 2 sayfanın boş olması gerekmektedir.  

  • Vize için belirlenen sürecin sonuna kadar pasaportunuzun geçerlilik süresinin devam ettiğinden emin olmanız gerekmektedir.  

  • Ayrıca Cibuti vizesi için davetiye almış olmanız gerekmektedir.  

  • Eğer turist vizesi alacaksanız önceden otel veya kalacağınız yeri belirleyerek buranın açık adresini konsolosluğa bildirmeniz gerekiyor.  

Cibuti vizesinin türleri ve sağladığı avantajlar nelerdir?

 

Cibuti vizesinin 2 çeşidi bulunmaktadır. Bunlar ticari ve turistik amaçlı vizelerdir.  

  • Cibuti turist vizesi

     

Cibuti turist vizesi de kendi arasında 2’ye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki 1 aylık Cibuti vizesidir. Bu sayede ilk girişinizde vizeyi alabilirsiniz ancak süresi sadece 1 ay olacaktır. Ikinci seçenek ise çoklu girişler için geçerli olan 6 aylık vizedir. Vize sonucunun ret olmaması için kalacağınız yerin açık adresini konsolosluğa iletmeniz gerekiyor. Ancak asıl önemli olan aşıdır. Sarı humma aşısının ülkeye girmeden en az 10 gün öncesinde yapmanız gerektiğidir.  

  • Cibuti ticari vize

     

Cibuti ticari vize alabilmek için ilk olarak SSK kaydınızın olması gerekmektedir. Daha sonrasında iş kaydı ve çalışılan yer ile ilgili bilgiler istenmektedir. Turist vizesinde olduğu gibi ülkeye giriş yapmadan en az 10 gün öncesinden sarı humma aşısını yaptırmış olmanız gerekmektedir.  

Cibuti vizesi kaç günde çıkmaktadır?

 

Cibuti vizesinin resmi tatillere denk getirilmemesi tavsiye edilmektedir. Cibuti'nin resmi tatilleri bilinmelidir. Çünkü resmi tatiller nedeni ile işleminiz sıraya konulmayabilir. Başvuru Ankara’dan yapılmalıdır. Eğer resmi tatil yoksa 2 gün içerisinde vize çıkacaktır.  

Cibuti vizesi ücreti ne kadardır?

 

Cibuti vize ücretleri anlaşma sağlayan vize türüne ve anlaşma yapılan başvuru merkezinin danışmanlık ücretleri ile değişiklik göstermektedir. Bilindiği üzere vize işlemleri dolar kuru üzerinden hesaplanmaktadır. Ankara yapacağınız başvurularda da sizden dolar kuru üzerinden ödeme yapmanız söylenecektir.  



Son Güncelleme: 21.08.2020 07:46
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