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Christina Milian ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor

ABD'li ünlü oyuncu Christina Milian şu sıralar ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

11 Mart 2021 Perşembe 20:39
Christina Milian ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
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39 yaşındaki dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Christina Milian ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

Bir süredir ünlü Fransız şarkıcı Matt Pokora ile hayatını sürdüren ünlü oyuncu ikinci çocukları için gün saymaya başladı.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde Riannna'nın markası olan çiçekli bir bikini ile poz vermiş ve Milian 'ın bu pozu çok beğenilmişti.

Hamile olan Christina Milian  kameraların karşısına bikini ile geçmiş ve sade makyajı ve güzelliği ile büyülemişti.

39 yaşındaki güzel oyuncunun ilk evliliğinden de bir çocuğu bulunuyor.

Ünlü oyuncu Milian, bir kumsalda eşi  Pakora'nın giderek belli olan kanını öperken çekilen pozunu 'Sen ve ben artı 3. Sevecek daha fazla kişi' notuyla paylaştı.

Çiftin bu romantik fotoğrafı hayranları tarafından kısa süre içinde binlerce kez beğenildi.

 

 

 



Son Güncelleme: 11.03.2021 20:39
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Anahtar Kelimeler:
Christina MilianChristina Milian Annelik Pozları
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