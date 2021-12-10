Chevening burs başvurusu ne zaman? Şartları nedir? Chevening Burs ne kadar?

Chevening bursu toplamda 50 binden fazla profesyonelin yetişmesine olanak sağlamaktadır. Bu eğitim desteği dünya üzerinde kullanıma sunulan desteklerden biridir. Türkiye’de de birçok adayın katılım sağlamak istediği bu bursla ilgili merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte detaylar…

Chevening burs programının kapsamı

Bu burs kapsamında MBA programları için 18 bin sterline kadar okul ücreti destek imkanı verilmektedir.

Öğrencinin aylık yaşam giderlerinin tamamı, Chevening burs tarafından karşılanır.

Birleşik Krallık gidiş ve dönüş masraflarının tamamı karşılanır.

Varış ödenekleri doğrultusunda öğrencilere maddi destek verilmektedir.

Vize ücretlerini tamamı, Chevening burs tarafından ödenir.

Göçmenlik sağlık hizmet giderleri de bu burs tarafından karşılanır.

Birleşik Krallık sınırlarındaki tüm Chevening programlarına katılma imkânı sağlanmaktadır.

Chevening burs başvurusu şartları

Bu bursa başvuru yapmak isteyen öğrenci Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

Eğitim sonrasında Türkiye’ye dönmesi ve minimum 2 sene boyunda burada yaşaması gerekmektedir.

Birleşik Krallık master programlarına dahil olabilmek için lisans diplomasını almış olması gerekmektedir.

Minimum 2 senelik iş tecrübesi olmalıdır.

Birleşik Krallık burs yönetimi kapsamında belirtilen 3 farklı programa başvurulması ve şartsız kabul koşullarının tamamına uyum sağlanması gerekmektedir.

İngilizce dil yeterliliğinin olduğunu, başvuru sürecinde kanıtlamak ve tüm şartları yerine getirmek gerekir.

Chevening bursundan faydalanamayanlar kimlerdir?

Bu bursu almaya hak kazanamayan kişiler çifte vatandaşlığı olup Britanya vatandaşlığı olan veya doğrudan Britanya vatandaşı olanlar,

Yine Birleşik Krallık tarafından verilen farklı bir burs programından faydalananlar,

Birleşik Krallık majestelerinin yakını ya da ona ve onlara ait hükümetlerde çalışan kişiler,

Lisans diploması olmayanlar,

Öğrencilerin Birleşik Krallık üzerinden yüksek lisans başvurusu yapması ve başvuruların onaylanması şart koşulmuştur. Birleşik Krallık kapsamında yüksek lisans ve doktora başvurusu kabul edilmeyen adaylar, Chevening bursundan faydalanamazlar.

Chevening bursuna nasıl başvurulur?

Bu burs programı yüksek lisans ve doktora eğitimi için İngiltere’de eğitim almak isteyen öğrencilere hizmet vermektedir.

Bu bursa başvuru yapmak isteyen adaylar aşağıdaki talimatları takip etmelidir;

https://www.chevening.org/scholarship/turkey/ adresi üzerinden resmi intenet sitesine girilmelidir.

Açılan sayfada çıkan burs başvurusu seçeneği seçilmelidir.

Daha sonra sayfada açılan form üzerindeki tüm bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır.

Başvuru formu eksiksiz ve doğru doldurulduktan sonra başvuru tamamlanmalı ve gönderme işlemine geçilmelidir.

İngilizce dil sınavı ve eğitim diploma şartlarını tamamlayan adaylar, resmi olarak Chevening burs başvurusu yapmış sayılacaktır.

Başvuru yapan adayların burs başvurusu incelenir ve gereken tüm şartları yerine getiren adaylara geri dönüş sağlanır. Eğitim hayatıns İngiltere’de devam etmek isteyen öğrenciler bu burs sayesinde iyi ve kolay bir öğrenim alabilirler.