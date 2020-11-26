Cezaevinden izinli çıktı, sarı çakmağı altın diye sattı

65 yaşındaki H.K. adlı mağdur, polis karakoluna giderek 2 şahsın birbirlerinden habersiz davranarak yanına gelerek şahıslardan birisinin elinde olan külçe altını iyi bir fiyata kendisine satabileceğini diğer kişinin de kendini kuyumcu olarak tanıttığını ve kendisini kara ortak edebileceğini söyledi. Mağdur kendine gösterilen altını 3 bin 700 liraya satın aldığını, daha sonra bir kuyumcuya getirdiğinde altın zannederek aldığı külçenin altın görünümlü bir çakmak olduğunu öğrendi. Yaşanan bu olaydan sonra mağdur adam kendini dolandıran şahıslardan şikâyetçi oldu.

Daha öncede sarı jelatinle sardığı mermeri külçe altın diye satmış

Şikâyet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü olayın geçtiği bölgedeki tüm güvenlik kameralarını izledi. Yapılan ince çalışmalar sayesinde şahısların kimlikleri belirlendi ve daha önce aynı suçtan sabıkalı oldukları saptandı. Yapılan operasyon ile kimlikleri belirlenen M.Ç. ve M.Ş.Ç kardeşler yakalanarak gözaltına alındı. Daha öncede böyle bir dolandırıcılığa adı karışan kardeşlerden Ş M.Ş.Ç.'nin 2 ay kadar önce sarı jelatinle sardığı mermeri külçe altın diye sattığı, cezaevinden de izinli çıktığı ortaya çıktı.

Yakalanarak getirildikleri emniyette ifadeleri çıkarıldıkları mahkemece ev hapsine mahkûm edildi.

Diğer yandan dolandırılan 63 yaşındaki, yaşlı adamın o anları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kayıtlarda göre yolda yürüyen mağdur adamının koluna giren 2 kardeş, adama sarı çakmağı altın diye satmaya çalışırken görünüyor. Satış işleminin gerçekleşmesinden sonra bölgeden hızlıca ayrılıyorlar.

