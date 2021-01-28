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Cezaevinden firar etti trafik levhalarıyla birlikte yakalandı

Eskişehir'de uygulama noktasında ekipler tarafından durdurulan bir araç içinde yol kenarlarında çalınmış levhalar tespit edildi.Yapılan kimlik sorgulamasında sürücününde cezaevinden firar ettiği ve arandığı belirlendi.

28 Ocak 2021 Perşembe 17:51
Cezaevinden firar etti trafik levhalarıyla birlikte yakalandı
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Korona virüs tedbirileri kapsamında denetimlerini sıklaştıran ekipler uygulama noktalarında şüpheli araçları durdurup kimlik kontrolü yapıyor. Uygulama noktaları sayesin aranan bir çok kişi yakalanıp adalete teslim edilmeye devam ediyor.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

Son Eskişehir'de dün akşam saatlerinde denetim için uygulama noktası kuran Jandarma, şüpheli gördüğü bir aracı durdurdu. Yapılan kimlik sorgusunda sürücü H.K'nin cezaevinden kaçtığını ve bu sebeble arandığı tespit edildi.

YOL KENARLARINDA LEVHALARI KOPARMIŞ

Ayrıca ekipler aracın içinde yapmış olduğu aramada yol kenarlarında sökülmüş, koparılmış bir çok levha ve kesilmiş telefon, elektik kabloları tespit etti.

Ekipker tarafından sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden firari H.K'ya idari para cezası kesildikten sonra H.K işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.K çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak hapse gönderildi.

 

 



Son Güncelleme: 28.01.2021 17:51
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Anahtar Kelimeler:
FirariEskişehir
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