Ceza infaz yasa düzenlemesinde son durum ne? Ceza infaz indirimi ve denetimli serbestlik şartları neler? 2021 Af yasası ile ilgili son gelişmeler

Yeni İnfaz Yasası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onay vermesi sonucunda Resmi Gazete’de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Yeni yasanın yürürlüğe girmesinin hemen ardından cezaevlerinde yapılması gereken tahliyeler yapıldı. Toplamda 45 bin hükümlü tahliye edildi. Bunların 15 bini kapalı cezaevinden, 30 bini ise açık cezaevinden tahliye edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş olan Ceza İnfaz Düzenlemesi kapsamında çıkarılan kanun, Nisan ayında Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girdi. Bu kanun kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olanlar 30 yılını, müebbet hapis cezası olanlar 24 yılını istisnalar dışında diğer suçlardan ötürü mahkum olanlar da cezalarının yarısını tamamladıktan sonra tahliye olabilirler.

Toplamda 11 kanun hakkında değişiklikler yapıldı. Bunlar arasında Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfaz Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu yer alıyor. Bu kapsamda yapılan değişiklikler ile ceza infaz kurumlarında geçirilecek süreler yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeler kapsamında şartlı salma oranları 2/3’ten yarıya, mükerrirler ve örgütlü suçlar kapsamında infaz oranı ise ¾’ten 2/3’e düştü.

2021 yılı için açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi intenet sayfasından Covid-19 virüsü kapsamında izinler ile alakalı duyuru yapıldı. Yapılan duyuru kapsamında, açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay uzatılacağı bildirildi.

Ceza infaz indirimi almayanlar

Ceza oranları değişmeyen suçlar arasında uyuşturucu ticareti, cinsel istismar suçları ve terör suçları yer alıyor. Bunun yanı sıra kasten adam öldürme, yüzün sürekli değişmesine neden olan kasten yaralama, özel hayata ve özel hayatın gizliliğine karşı yapılan suçlar, devlet sırlarıyla alakalı suçlar, işkence ve eziyet suçları da indirim alan suçlar arasında yer almıyor.

Denetimli serbestlik uzatılacak mı?

Hürriyet Gazetesi yazarı Oya Armutçu’nun yaptığı habere göre, neredeyse 70 bin mahkumu ilgilendiren korona virüs salgını izinleri 5275 sayılı kanunun geçici 9/5, maddesi uyarınca 30 Eylül 2020’den itibaren 2 ay süre ile uzatılmıştı. Salgın izni normal şartlarda Aralık ayı sonunda bitecekti. Fakat salgının gidişatı nedeni ile hükümet cezaevlerine ilişkin de düzenlemelerde bulundu. Bu kapsamda izin süreleri 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Covid-19’un riskli artışı devam ederken, TBMM Plan Bütçe Komisyonu tarafından geçtiğimiz hafta kabul edilen düzenlemeye hükümlü kişilerin cezaevi izinlerinin uzatılması da dahil oldu. Kısa bir zamanda yasalaşacak olan bu salgın izni, 31 Temmuz 2021 tarihine kadar yürürlükte kalacak. Cezalarını salgın izninde iken tamamlayan mahkumlar ise cezaevine geri dönmeyecek.

Denetimli serbestlik düzenlemesi

Düzenlemeler arasında, mahkumiyetlerini açık cezaevinde geçiren ve bunun yanı sıra şartlı tahliyelerine 1 yıl kalan ve iyi hal avantajı olan mahkumların cezalarının denetimli serbestlik altında infaz edileceğine ilişkin olan hüküm ise korundu.

Suçlar arasında terör, uyuşturucu ticareti, cinsel saldırı ve istismar suçları, kasten adam öldürme, yüzün sürekli olarak değişikliğine neden olan kasten yaralama, kadına şiddet, işkence ve eziyet, özel hayatın gizliliğine ilişkin işlenen suçlar dışında olan suçlar ise 3 Mart 2020 tarihine kadar işlenmiş olanlar da 1 yıllık denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkarılmıştır.

Bunun yanı sıra 30 Mart 2020 tarihine kadar işlenen terör, cinsel saldırı, istismar, kasten adam öldürme, özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar dışında, 0-6 yaş çocuğu olan kadın mahkumlar ve 70 yaşını bitirmiş mahkumlar için ise denetimli serbestlik 4 yıl oldu.

Bir hastalık nedeni ile hayatlarını cezaevinde sürdüremeyen 65 yaşını bitirmiş olan mahkumların cezaları, Adalet Bakanlığı’nın belirlediği devlet hastanelerine alınarak sağlık raporu ile belgelendirilmek şartı ile denetimli serbestlik adı altında infaz edilecek.

Çocuk hükümlüler için ise 30 Mart 2020 tarihine kadar suç işlemiş olan 15 yaşını dolduruncaya kadar cezaevinde kaldığı 1 gün, 3 gün, 18 yaşını dolduruncaya kadar kaldığı 1 gün ise 2 gün olarak hesaplanacak.

Korona virüs salgınından dolayı açık ceza infaz kurumunda olan mahkumlar ve denetimli serbest olan mahkumlar, 31 Mayısıs 2020 tarihine kadar izinli sayılacak. Sağlık Bakanlığının kararı kapsamında her seferinde iki ayı geçememek şartı ile Adalet Bakanlığı tarafından üç kez uzatılabilecek.

Terör örgütü ile alakalı suçlar dışında, infaz sistemi değişiklikleri kapsamında kapalı ceza infaz kurumlarında olan iyi halli mahkumların bazılarının açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına ve bir yıl kalanların da açık ceza infaz kurumlarına yollanmasına imkan sağlanacak.

Bunların yanı sıra hapis cezalarında hafta sonu, gece ya da konutta infaza ilişkin olan uygulamanın kapsamı genişletilecek. Bu kapsamda 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma dışında taksirli suçlar bakımından da 3 yıla çıkacak.

Özel infaz usulleri kapsamında da genişletmeler yapıldı

Hapis cezalarında hafta sonu, gece ya da konutta infaza ilişkin olan uygulamanın kapsamı genişletilecek. Bu kapsamda 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma dışında taksirli suçlar bakımından da 3 yıla çıkacak.

Çocukların da dahil olacağı, kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutlarda infaz usulünün ceza sınırı da artırılacak. Bu doğrultuda konutta infaz sınırları, kadın, çocuk ve de 65 yaşını doldurmuş olan erkek mahkumlar için 1 yıl, 70 yaşını bitirmiş mahkumlar için 2 yıl, 75 yaşını bitirmiş mahkumlar için ise 4 yıl şeklinde belirlenecek.

Özel infaz usulleri bazı suçlarda geçerli olmayacak. Beş yıl ya da daha az süredir cezasına mahkum olanlar içinden hasta ya da engelli olanlar, Adli Tıp Kurumu raporu kapsamında cezalarına konutlarında devam edecekler.

Kadınlar arasında yeni doğum yapmış olanlar ve toplamda 3 yıl ya da üç yıldan az hapis cezasına mahkum olanlar da cezalarına konutlarında devam edecek. Bunun yanı sıra hamile olan kadın mahkumların cezaları 1,5 yıl ertlenecek.