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Çeyiz parası alanlar tekrar Yetim aylığı alabilir mi?

Ebeveynlerinden birinin vefatı durumunda ölüm aylığı alan kız çocuklarının en merak ettiği konu evlilik esnasında çeyiz parası almaları durumunda tekrar yetim aylığı alıp alamayacakları olmaktadır. Pek çok kişi çeyiz parası alanlar tekrar yetim aylığı alabilir mi? sorusunu araştırmaktadır.

24 Ekim 2020 Cumartesi 13:16
Çeyiz parası alanlar tekrar Yetim aylığı alabilir mi?
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Çeyiz parası ve yetim maaşı alanlar son günlerde merak ettikleri soruları araştırmaya devam ediyor. Yetim aylığı alırken çeyiz parası alarak evlenen ve yetim aylığı kesilen kişilerin en merak ettiği soru, çeyiz parası alanların evliliklerini sonlandırma durumlarında tekrar yetim aylığı alıp alamam durumları olmuştur.

Çeyiz parası kimlere verilir?

Çeyiz parası olarak da bilinen bu yardımın diğer adı evlenme ödeneğidir. Ebeveynleri üzerinden devletten aylık alan kadınlar için geçerli olan çeyiz parası evlilik halinde başvuru yapılarak alınabilir.

Çeyiz parasının verilebilmesi için belirlenen iki şart vardır. Bunlardan ilki anne veya babası vefat eden ve vefat eden ebeveynler için devletten yardım almaktır. Yetim aylığı halihazırda alınıyorken evlenmek istenmesi durumunda çeyiz parası alınabilmektedir. Çeyiz parası başvurusu yapıldıktan sonra evlenmek isteyen kadınlara 2 yıllık yetim aylığı toplu olarak verilmektedir. Ancak bilinmesi gereken nokta evlilik durumunda yetim aylığının kesilecek olmasıdır.

Çeyiz parası ne kadardır?


Kişinin aldığı ölüm aylığı 24 aylık olarak hesaplanmaktadır. Hesaplanan 24 aylık süreçte ise para toplu olarak çeyiz parası adı altında verilmektedir. Önek vermek gerekirse ölüm aylığından 500 TL alınması durumunda 500 x 24 yapılır ve toplamda 12 bin TL kişiye toplu olarak verilir.

Çeyiz parası alındıktan sonra yetim aylığı kesilse de devlet 2 yıl süre vermektedir. 2 yıl sonunda ise boşanma durumunda kişi tekrar yetim aylığını alabilmektedir. Kısaca açıklamak gerekirse yetim aylığı olarak verilen aylık miktarın 2 yıllık toplamı verilmektedir. Buna göre devlet tarafından istenen 2 yıl toplu olarak verilen paranın 2 yılıdır.

Hangi kapsamda olanlar yardımdan faydalanabilir?

Çeyiz parası alacak kişiler SGK tarafından geniş bir kapsama alınmıştır. 1 Ekim 2008 tarihi öncesinde çeyiz parası 506 sayılı kanuna göre verilmekteydi. 506 sayılı kanunun ek maddesinde, ‘sigortalı kişinin vefatından ötürü aylık ve gelir almakta olan hak sahibi kız çocuklarının evlenmeleri durumunda bir defaya mahsus olmak üzere aylık ya da gelirlerinin iki yıllık tutarları evlenme yardımı (çeyiz parası) olarak verilir. İki yıl içerisinde meydana gelen boşanma ya da dul kalma halinde ise bu süre için tekrar aylık ya da gelir ödenmez,’ maddesi vardır.

2008 yılı sonrasında yapılan düzenlemeler eli bu ek madde tekrar düzenlenerek 2 yıl sonrasında evlilik veya dul kalma durumlarında tekrar yetim aylığı verilebilir maddesi eklenerek kapsam genişletildi.

Bilinmesi gereken nokta ise her evlilikte çeyiz aylığı alınamayacağı olmaktadır. 506 sayılı kanunun ek maddesi düzenlense de bir defaya mahsus ibaresi kaldırılmamıştır.



Son Güncelleme: 24.10.2020 13:16
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Anahtar Kelimeler:
çeyiz ParasıYetim Aylığı
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