Çeyiz parası alana tekrardan yetim maaşı bağlanır mı? Çeyiz parası nasıl alınır?

Çeyiz parası, yetim veya öksüz kızların evlenme kararını verdikleri sırada devlet tarafından sağlanan yardım ödemelerinden biridir. Çeyiz parası alan genç kızların devletten aldıkları yetim maaşı kesilmektedir. Fakat bu maaşın tekrar bağlanıp bağlanmayacağı pek çok kişi tarafından araştırılmakta. Anne veya babası vefat eden kız ve erkek çocuklara devlet tarafından yetim maaşı bağlanmakta. Bu maaş genç kızın evlenme çağına gelmesi ve evlilik kararı alması ile beraber kesilip yerine çeyiz parası ödenmektedir.

Çeyiz parası nedir?

Çeyiz parası, devletten yetim aylığı verilen genç kızlara evlenmeleri halinde devlet tarafından yapılan bir evlilik yardımıdır. Çeyiz parası, yetim maaşının 24 katı kadar verilmekte. Bu yardım ödemesini alan kişilerin almış oldukları yetim maaşları kesilir.

Çeyiz parasını alma hakkı yalnızca genç kızlara verilmiştir. Özellikle evlilik çağına gelen genç kızların evlilik sırasında ihtiyaç duydukları her şeyi rahatça alabilmeleri için karşılıksız olarak devlet tarafından verilen bir ödemedir.

Çeyiz parası nasıl alınır?

Çeyiz parası yardımını almak için ilk olarak genç kızın anne veya babası yada her ikisinin de vefat etmiş olması gerekmekte. Devlet tarafından verilen yetim maaşını alan genç kızlara evlenme esnasında çeyiz parası alabilir.

Çeyiz parası yardımından yararlanmak için ilk olarak belirtilen koşulları karşılamak gerekmekte. Belirtilen koşullara uymayan kişilerin bu yardımdan yararlanma imkânları olmayacak.

Çeyiz parasını alma koşulları neler?

Çeyiz parasını alma koşulları şunlardır;

-Genç kızın annesini, babasını yada her ikisinin de vefat etmiş olması

-Genç kızın yetim aylığını alması

-Genç kızın herhangi bir sigortalı işte çalışmaması

-Genç kızın ilk defa evlenecek olması

Belirtilen bu koşullara uyan ve yetim aylığını alan bütün genç kızların evlilik kararı verdikleri sırada devlet tarafından karşılıksız bir şekilde çeyiz yardımını almaları mümkün olacaktır. Çeyiz parası almaların bir sakınca olmayan genç kızların, almış oldukları yetim maaşının 12 ila 24 katına kadar çeyiz parası ödemesi yapılmaktadır. Bu tutar emekli sandığı sigortalı yetim maaşını alan kişilerde 12 katı, SSK ve Bağ kur sigortalı yetim maaşı alan kişilerde ise 24 katı olarak belirlenmiş.

Çeyiz parası almak için başvuru nasıl yapılır?

Çeyiz parası almak için belirtilen koşullara uyan genç kızların başvurularda bulunabilirler. Çeyiz parası almak isteyen kişiler başvurularını şöyle yapacaklar; çeyiz parası alma hakkını kazanan genç kızların bağlı oldukları il yada ilçe Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerine gidip başvurularını yapabilirler.

Bunun yanı sıra emekli aylığı üzerinden yetim maaşı almış olan genç kızların başvurularını SGK Kamu Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmekte. Çeyiz parasını almak için başvurularının süreleri evlendikten sonra ki ilk beş senedir. Belirtilen bu süre ardından yapılan başvurular değerlendirmeye alınmadan geçersiz olarak kabul edilmekte.

Çeyiz parası almış birine tekrar yetim maaşı bağlanır mı?

Yetim maaşı alan ve evlendiği için çeyiz parası ödemesi aldıktan sonra yetim maaşı kesilen kadınların en çok merak ettikleri konulardan biriside kendilerine tekrar yetim maaşı bağlanıp bağlanmayacağı sorusu olmuştur.

Devlet tarafından bağlanan yetim maaşını alan bir kadının evlenme esnasında devletin vermiş olduğu yetim maaşı kesilmekte. Evlenmiş olan kadınların yeniden yetim maaşlarını alabilmek için boşanmaları ve bu boşanma üzerinden de belli bir süre geçmesi gerekmekte. Evliliği boyunca kişiye yetim maaşının yeniden bağlanması mümkün değildir.

Yetim maaşı aldıkları sırada evlenen fakat evliliğini devam ettiremeyen ve ayrılan kadınlar, evlendikleri tarihten iki sene sonra yeniden yetim maaşını alma haklarına sahip olacaklardır. Evlendikten bir sene ardından boşanan bir kadının yeniden yetim maaşı alması için bir sene daha üzerinden geçmesi gerekmekte. Evlendikten iki sene sonra boşanan kadınlara ise hemen yetim maaşı bağlanması mümkün olacak. Bu sürenin sebebi, ödenen çeyiz parasının iki senelik yetim maaşı tutarında olması. Bu sürenin dolması ile beraber boşanan kadınlar yeniden yetim maaşı almaya başlayabilir.